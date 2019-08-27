Россия готовит Украине новые провокации в Черном море

Россия снова пытается устроить Украины провокации в Черном море. На этот раз страна-оккупант решила перекрыть участок моря, чтобы помешать ВМС ВСУ провести ракетные стрельбы на юге Одесской области.

Украинские военные 30 и 31 августа проведет учения в Одесской области, во время которых будут испытывать ракетные комплексы ЖК-360МЦ "Нептун" и "Ольха". Поэтому в эти дни ограничат доступ к мысам "Калфа" "Ледники" и 1-10 километра морской косы от поселка Лебедевка в Татарбунарском районе.

Важно: Военный корабль России отличился наглой выходкой во время учений Sea Breez 2019

Россия решила напакостить Украине и перекрывает прилегающий к району пусков морской участок в Черном море, сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на морское предписание 352/19 и соответствующие уведомления NOTAM.

Согласно морскому предписанию РФ 352/19 перекрытый район будет опасен для плавания 29, 30 и 31 августа с 3:00 до 20:00. Официальная трактовка российского предписания – для проведения ракетных стрельб.

К слову, Россия перекрывает сейчас район Черного моря вместе с рекомендованными путями для гражданского судоходства.



Район ракетных стрельб Украины и перекрытый Россией район в Черном море

Какие провокации на море Россия устраивала ранее?

Перед началом международных учений Sea Breeze 2019 Россия выдала международный предписание (0698/2019), которым перекрыла район на 8 тысяч квадратных километров в Черном море. Именно в этом районе должна быть расположена одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.



Кроме того, 26 июля украинские военные заметили, что корабли береговой охраны ФСБ России пытаются спровоцировать украинские силы в Мариупольском районе Азовского моря. Все происходило в вечернее время – после 21:00. В частности, россияне освещали катера Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения длились по несколько минут.