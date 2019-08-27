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      Россия готовит Украине новые провокации в Черном море

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      Россия перекрыла часть Черного моря, чтобы помешать Украине провести ракетные стрельбы
      Россия перекрыла часть Черного моря, чтобы помешать Украине провести ракетные стрельбы / Иллюстративное фото

      Россия снова пытается устроить Украины провокации в Черном море. На этот раз страна-оккупант решила перекрыть участок моря, чтобы помешать ВМС ВСУ провести ракетные стрельбы на юге Одесской области.

      Украинские военные 30 и 31 августа проведет учения в Одесской области, во время которых будут испытывать ракетные комплексы ЖК-360МЦ "Нептун" и "Ольха". Поэтому в эти дни ограничат доступ к мысам "Калфа" "Ледники" и 1-10 километра морской косы от поселка Лебедевка в Татарбунарском районе.

       Важно: Военный корабль России отличился наглой выходкой во время учений Sea Breez 2019

      Россия решила напакостить Украине и перекрывает прилегающий к району пусков морской участок в Черном море, сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на морское предписание 352/19 и соответствующие уведомления NOTAM.

      Согласно морскому предписанию РФ 352/19 перекрытый район будет опасен для плавания 29, 30 и 31 августа с 3:00 до 20:00. Официальная трактовка российского предписания – для проведения ракетных стрельб.

      К слову, Россия перекрывает сейчас район Черного моря вместе с рекомендованными путями для гражданского судоходства.


      Район ракетных стрельб Украины и перекрытый Россией район в Черном море

      Какие провокации на море Россия устраивала ранее?
      Перед началом международных учений Sea Breeze 2019 Россия выдала международный предписание (0698/2019), которым перекрыла район на 8 тысяч квадратных километров в Черном море. Именно в этом районе должна быть расположена одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.

      Кроме того, 26 июля украинские военные заметили, что корабли береговой охраны ФСБ России пытаются спровоцировать украинские силы в Мариупольском районе Азовского моря. Все происходило в вечернее время после 21:00. В частности, россияне освещали катера Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения длились по несколько минут.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Новости Одессы Чорное море
      Источник: 24 Канал
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