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      "Россия готовится к мировой войне":в СНБО рассказали, когда и на какие страны она может напасть

      537 Читати новину українською
      Россия готовится к мировой войне и она может начаться уже в ближайшие 6 лет
      Россия готовится к мировой войне и она может начаться уже в ближайшие 6 лет / Фото из открытых источников

      Российская Федерация готовится к мировой войне, которую может начать в ближайшие 6 лет. Кремль планирует, что войска РФ пройдут Украиной и через Беларусь зайдут в страны Балтии и Польшу.

      Об этом рассказал руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров, передает пресс-служба СНБО.

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      По его мнению, несмотря на последнюю эскалацию вооруженной агрессии РФ, можно считать, что Украина является не конечной целью Кремля, а лишь элементом подготовки к более широкому наступлению.

      "Если посмотреть на современные российские военные инициативы, можно сказать, что это не только подготовка к войне с Украиной, это один из элементов более широкого стратегического развертывания российской наступательной машины. Она идет от Северного моря вплоть до Сирии. Фактически можно говорить о подготовке к мировой войне", – заявил Петров.

      Он отметил, что масштабный конфликт в мире может развернуться уже в ближайшие несколько лет.

      Сейчас все планы перевооружения крупных государств, включая РФ, запланированные на 2023-2025 годы. Мир может быть готовым к глобальному конфликту буквально за 6 лет, но он может начаться и раньше,
      – сказал Петров.

      По словам представителя СНБО, в гипотетической третьей мировой войне "Россия, усиленная ресурсами Украины – это будет совсем другая Россия". Он добавил, что это постепенно осознает не только украинская власть, но и Запад, который понимает, что Украину надо поддерживать.

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      Петров отметил, что следующий год может стать принципиально важным для Украины, особенно из-за президентских и парламентских выборов, в которые Россия будет пытаться вмешиваться. По его словам, страна-агрессор попытается влиять на ситуацию в Украине через информационную и киберкампанию, но сектор безопасности и обороны готов к этим угрозам.

      Совершенно понятно, что наш противник будет пытаться воспользоваться этим. "Военная карта" есть, разворачиваются военные соединения на границе. Это действительно страшная сила, и эта сила не только для Украины – в ее планах пройти Украину насквозь, и, двигаясь дальше, через Беларусь выйти на страны Балтии, Польши,
      – подчеркнул чиновник.

      Кроме того, представитель СНБО добавил, что РФ разрабатывает новые зенитные комплексы, оперативно-тактические ракеты, противокорабельные комплексы. Но Украина и Вооруженные силы становятся все сильнее и готовы к новым вызовам перед российским агрессором.

      Теги: Вооруженные силы Украины Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости России СНБО Новости Беларуси Новости Польши
      Источник: 24 канал
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