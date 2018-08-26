Россия готовится прорубить коридор вдоль Азовского моря, – вице-адмирал Гайдук

Россия планирует отстранить Украину от моря, чтобы превратить ее из морской державы в континентальную. А действия РФ в Черном и Азовском морях являются ее шагами по воплощению в жизнь проекта "Новороссия".

Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины в 2014-2016 годах, вице-адмирал Сергей Гайдук, сообщает "Эспрессо".

Проект "Новороссия" находится в России на повестке дня, а действия, которые проводятся на приморском фланге в Черном и Азовском морях, являются шагами России, касающимися реализации этого проекта,

– подчеркнул вице-адмирал.

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Гайдук подчеркнул, что Россия реализует в Азовском море стратегию хаоса и все просчитывает шаг за шагом. В частности, экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты имеет не только сугубо экономическое влияние.

"Мы должны понимать, что в этих портах работает до 5 тысяч портовиков, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения и здесь просчет идет в том направлении", – подчеркнул экс-командующий ВМС Украины.

Представьте себе, на востоке от Мариуполя расположена "нулевка", где находится наша приморская группировка, которая ежедневно имеет боевые столкновения с противником, а на запад от Мариуполя и в самом Мариуполе идут бунты населения, потому что они теряют работу, теряют возможность содержать свои семьи и прочее. Я думаю, эти вопросы просчитываются и на это делает ставку Россия,

– объяснил Гайдук.

Он также предположил, что российская власть использует акции протестов среди металлургов, потому что основные виды карго (грузов), которые переваливаются через морские порты, являются продуктом металлургической отрасли.

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По мнению вице-адмирала, подобные акции будут использованы для реализации "наихудшего сценария – прорубки коридора, который идет вдоль Азовского моря".