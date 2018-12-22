Россия грозит "прямым столкновением" нескольких регионов из-за провала ракетной резолюции в ООН

В МИД России считают, что отклоненная 21 декабря Генеральной Ассамблеей ООН резолюция по ракетному договору позволит Вашингтону разрушить все договоренности. Российские дипломаты уверяют, что представители США рассылали странам-членам письма с призывом "голосовать против".

Соответствующее заявление опубликовали на сайте МИД РФ.

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24 канал писал, что в пятницу, 21 декабря, России не удалось собрать простого большинства голосов Генассамблеи ООН для принятия своего проекта резолюции о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Представители США и ЕС заявили, что сохранению договора эта резолюция никак не способствует.

В российском ведомстве считают, что такое решение Генассамблеи ООН нанесло удар по "международной безопасности и стабильности".

Теперь, с развалом ДРСМД, в гонку вооружений, а то и в прямую конфронтацию могут вступить сразу несколько регионов мира. Своим попустительством или бездумным соглашательством эти страны де-факто благословили Вашингтон на разрушение договора,

– говорится в заявлении.

При этом в МИД России отмечают, что результатами голосования разочарованы. Там говорят, что предложенной резолюции не хватило всего нескольких голосов. К слову, за документ проголосовали 43 страны, против – 46, еще 78 воздержались.

В то же время издание ТАСС пишет, что постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обвинил США в давлении. ПО его словам, "американская сторона рассылала странам-членам НАТО письма". В них якобы представители США просили голосовать против российской резолюции.

Американская сторона очень волновалась по поводу результатов голосования. Накануне постпред США при ООН – 24 Канал) Хейли разослала по всем странам-членам, включая и нас, письмо с призывом голосовать против российской резолюции,

– сказал он.

Российский дипломат добавил, что вдобавок "США просили про две трети голосов членов ООН, поскольку "этот вопрос имеет особую важность".

Напомним, что 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

Еще раньше, в октябре, президент США Дональд Трамп объявил о выходе его государства из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора. В России на возможное расторжение договора реагируют обвинениями и все новыми и новыми упреками в сторону США. В частности, недавно Владимир Путин подчеркнул, что в случае отмены договоренностей России удастся "гарантировать себе безопасность", а "человечеству должно хватить здравого смысла", чтобы не развивать конфликт.

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?

ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.