Россия хочет хаоса, – посол об опасности заявлений Путина о российских паспортах в Украине

Своими заявлениями о намерении упростить для всех украинцев получение гражданства России Владимир Путин пытается спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта.

На такие шаги Россия идет сознательно, об этом посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Twitter.

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Владимир Путин заявил, что Россия думает над предоставлением своего гражданства по упрощенной процедуре не только жителям оккупированного Донбасса, но и всем украинцам. Такое решение не было спонтанным, а хорошо "просчитанным".

Кулеба отметил, что если бы Россия хотела достичь компромисса и урегулированию конфликта, то она бы в настоящее время воздерживалась от эскалации и оставила новому президенту Украины "пространство для дипломатического маневра".

Но РФ хочет дальнейшей эскалации и хаотизации Украины, и поэтому продолжает усложнять правила игры,

– написал дипломат.

Якби РФ хотіла компромісу і врегулювати конфлікт, вона б зараз утримувалася від ескалації і залишала новому президенту України простір для дипломат. маневру. Але РФ хоче подальшої ескалації та хаотизації України і тому продовжує ускладнювати правила гри. https://t.co/rooSRyEUir — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 27, 2019

Что уже сделала Россия?

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. При этом глава Кремля заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса – это лишь "вопрос гуманитарного характера". Международное сообщество отреагировало мгновенно – 25 апреля Совет Безопасности ООН провел срочное заседание по этому вопросу.

Что предполагает скандальный указ Путина?• Заявления на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.



• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



• Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



• Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.