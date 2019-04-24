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      Россия хочет нас убить, здесь не может быть компромисса, – Сыроид о решении Зеленского о войне

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      Россия хочет нас убить, здесь не может быть компромисса, – Сыроид о решении Зеленского относительно войны
      Россия хочет нас убить, здесь не может быть компромисса, – Сыроид о решении Зеленского относительно войны / Фото из открытых источников

      Будущий президент Владимир Зеленский заявил, что с Россией "придется договариваться", он полностью исключил вариант военного освобождения оккупированных территорий. Зато эксперты отмечают, что с РФ не нужно искать компромиссов.

      Об этом заявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид в прямом эфире 24 канала.

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      Какая цель у России?

      Сыроид подчеркнула, что Кремль преследует одну и ту же цель – заставить украинскую власть принять капитуляционные условия Минских соглашений.

      Способы для этого будут использоваться разные. Например, раньше это были попытки внесения изменений в Конституцию. А сейчас мы имеем нового президента и, как по мне, Россия таким образом обостряет ситуация для того, чтобы заставить новоизбранного президента участвовать в этом процессе и идти на компромиссы,
      – ответила она.

      По ее словам, другая цель – это создать легитимные основания для увеличения контингента российских войск, которые, якобы, будут защищать граждан России. "И то, и то является безоговорочно опасной угрозой. Мы не можем на это повлиять, потому что РФ контролирует территории. Но однозначно украинская власть, в том числе и Порошенко, не сделали достаточно, чтобы оградить нас от такой ситуации или чтобы это имело другую реакцию международного сообщества", – рассказала вице-спикер парламента.

      Зеленский не должен искать компромисс с Россией

      Сыроид отметила, что самой опасной тенденцией в заявлениях Зеленского является способ умиротворения России – что нужно договариваться, искать компромиссы и уладить все.

      Но с кем договариваться, о чем и где может быть предел этого компромисса? Хочу подчеркнуть, что РФ была, есть и будет врагом для нас. Сегодня Россия для нас – это убийца, она хочет нас убить. Где тут компромисс? Каким он может быть между человеком, который хочет жить, и киллером? Поэтому здесь нет предмета компромисса. Единственный способ защититься – это стать очень сильным,
      – считает Сыроид.

      Полное интервью с Оксаной Сыроид: смотрите видео​

      Какие варианты предложила Сыроид, чтобы уберечь Украину от агрессии Путина – читайте здесь.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Новости политики Оксана Сыроид
      Источник: 24 канал
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