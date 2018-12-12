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      Россия хочет отобрать у Украины не только Азов, но и Черное море, – эксперт

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      Россия хочет повторить в Черном море сценарий Азова, – подытожил Мусиенко
      Россия хочет повторить в Черном море сценарий Азова, – подытожил Мусиенко / Фото из открытых источников

      Сегодня Кремль действует на опережение, осуществляя агрессию на Азове, но конечной его целью является полный контроль акватории Черного моря. В итоге официальный Киев потерпит не только политические, но и экономические убытки.

      Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко, передает "Обозреватель".

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      По его словам, Россия увеличивает присутствие в Крыму, поскольку пытается контролировать акваторию Черного моря и хочет объявить себя здесь хозяевами.

      "Конечно, там есть страны НАТО – Румыния, Болгария и Турция. Но Турция только сейчас начинает развивать военно-морские базы на Черном море, у них основной флот сосредоточен в Эгейском и Средиземном морях", – подчеркивает эксперт.

      В то же время он добавляет, что Россия "понимает, что она сейчас является полноценным хозяином".

      Для них важно контролировать Черное море, чтобы, во-первых, обеспечить безопасность газопровода "Турецкий поток", поскольку для России это огромные деньги, она живет за счет газа. Во-вторых – помешать Украине и создать проблемы и неудобства на торговых путях. Они в перспективе хотят нам отрезать торговые пути не только Азова, но и Черного моря – это огромные экономические убытки для Украины,
      – отмечает Мусиенко.

      Как убеждает он, для Украины сейчас важно получить поддержку со стороны НАТО, особенно Румынии и Болгарии:

      "Румыны с пониманием относятся, болгары меньше. Румыны начинают с НАТО сотрудничать, чтобы не дать России отрезать Украину", – говорит он.

      Кроме того, специалист считает, что Украина сегодня не пытается действовать на опережение и препятствовать планам России.

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      "Россия уже действует. Мы вынуждены действовать не на опережение, предвидя сценарий, а догонять. Россия начала перекрывать Керченский пролив, захватывать корабли, атаковать моряков, нарушать международное право — будто мы не знали, что она это будет делать, как будто она не нарушала международное право до этого, перекрывая украинские порты. Россия будет так действовать и в дальнейшем, блокировать море. Она ослабляет Украину не только экономически, но и политически", – подытожил Александр Мусиенко.

      Напомним, 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных вблизи Керченского пролива. Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Азова российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. А 29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.

       

       

      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости политики Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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