Россия хочет отправить новый гумконвой в Украину: на этот раз для Киево-Печерской лавры

Россия намерена привезти в Украину очередной груз с гуманитарной помощью. Но на этот раз Кремль отправит гумконвой не на оккупированный Донбасс, а в Киев – для охваченной коронавирусом Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова, пишет ВВС News Украина.

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По словам украинского омбудсмена, ее российская коллега Татьяна Москалькова попросила помочь с доставкой в лавру гуманитарного груза от российских "верующих". Российская уполномоченная по правам человека аргументировала это тем, что Министерство социальной политики Украины якобы "не отвечает".

По словам Москальковой, россияне собрали две тонны лекарств, дезинфицирующих средств, масок, перчаток и других средств для борьбы с коронавирусом.

"Я получила обращение Татьяны Москальковой. Но это вопрос к Министерству социальной политики. Я не решаю таких вопросов, а только контролирую соблюдение прав", – говорит Денисова.

Она добавила, что рассказала российской коллеге, как должен происходить этот процесс.

Инициатор обращения, который хочет отправить груз, должен обратиться в Министерство социальной политики. Только там могут решать вопросы оформления и ввоза груза как гуманитарной помощи,

– отметила украинский омбудсмен.

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Вспышка COVID-19 в Киево-Печерской лавре: что известно

6 апреля стало известно о первых случаях заражения коронавирусом в Лавре. Тогда же сообщили о подозрении на COVID-19 у наместника Павла.

9 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из 41 нового случае, который обнаружили за последние сутки в Киеве – 26 человек заболели в Киево-Печерской лавре. Кличко призвал верующих соблюдать карантинные ограничения.

13 апреля Кличко сообщил о новых 63 случаях заражения в Киево-Печерской лавре, а общее количество больных в Лавре выросло до 90.

В тот же день храм закрыли на карантин, а 14 числа подтвердили, что там – уже около сотни инфицированных.

От последствий COVID-19 умерли уже как минимум двое монахов, а настоятеля Лавры Павла госпитализировали из-за ухудшения самочувствия.

15 апреля столичный мэр Кличко сообщил, что госпитализировали монахиню и двоих учеников духовной семинарии, которая расположена на территории Лавры. Среди зараженных коронавирусом и ректор семинарии епископ Сильвестр.

По словам столичного городского головы, в Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий.

Случаев заражения может быть значительно больше. Более того, руководство Лавры не очень идет на контакт с городской властью в этом вопросе.

14 апреля Киево-Печерская лавра попросила о помощи в поставке материалов для лечения больных коронавирусом.

18 апреля перед Пасхой гуманитарную помощь семинаристам, которые также болеют в лавре, передала Православная церковь Украины.

Кроме того, пресс-служба УПЦ МП заявила, что бизнесмен Вадим Новинский обеспечивает церковь средствами для противодействия коронавирусу. В частности, последний раз он передал митрополиту Онуфрию 850 тысяч защитных масок.

Обратите внимание! По состоянию на утро 24 апреля в Киеве подтвердили 1 122 случая заражения коронавирусом. Отдельно. за последние сутки COVID-19 обнаружили у еще 9 священнослужителей, 5 из которых – представители лавры.



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