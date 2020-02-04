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      Россия хочет переписать историю Второй мировой, – Макрон заявил, что будет защищать память

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      Эммануэль Макрон / Getty images

      Многие страны хотели бы переписать историю на свой лад. Такой соблазн у Польши относительно событий 1989 года, в Венгрии существует такой подход, а Россия вообще трактует события Второй мировой войны исключительно в положительном для себя свете.

      Из-за этого существует риск распыления мировой истории. Об этом во время лекции в Ягеллонском университете в Кракове рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, передает "Европейская правда".

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      Мы должны построить общую европейскую память. Россия хотела бы по-новому интерпретировать Вторую мировую войну и обвинить польскую нацию. Я вижу здесь риск распыления нашей истории из-за ее пересмотра,
      – отметил французский лидер.

      Макрон заверил: он будет защищать историю Европы от попыток фальсификации.

      "Мы будем строить Европу, зная ее историю, защищая ее от всех попыток фальсификации или переписывания, независимо от того, какая страна или партия является автором такой фальсификации", – пояснил президент Франции.

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      Исторические споры России и Польши: коротко

      • Они обострились в конце 2019 года. Так, 19 декабря глава Кремля имел большую пресс-конференцию, во время которой заявил: советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами и над тем, что происходит на территории страны".
      • Впоследствии Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью" и "антисемитской свиньей".
      • На это в Польше резко ответили: в МИД страны вызвали российского посла и указали ему на ошибочность в исторических утверждениях Путина.
      • Еще один исторический конфликт России и Польши был спровоцирован форумом памяти жертв Холокоста, который состоялся в Израиле. На событие отказался ехать президент Польши Анджей Дуда – организаторы отказались дать ему слово.
      • Дуду возмутило то, что достижения Польши во Второй мировой умаляют, а Путина пригласили в Израиль в качестве главного гостя события.
      • В Польше агрессорами во Второй мировой считают как нацистскую Германию, так и большевистский СССР из-за пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола по разделу Польши.
      • В Москве говорят, что пакт позволил СССР оттянуть начало нацистского вторжения и подготовить к войне армию.
      • В правящей партии Польши заявили: страна потребует от России репарации за ущерб, нанесенный во время войны.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости России Новости Франции Новости Польши Европа История Эммануэль Макрон
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