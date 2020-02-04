Россия хочет переписать историю Второй мировой, – Макрон заявил, что будет защищать память

Многие страны хотели бы переписать историю на свой лад. Такой соблазн у Польши относительно событий 1989 года, в Венгрии существует такой подход, а Россия вообще трактует события Второй мировой войны исключительно в положительном для себя свете.

Из-за этого существует риск распыления мировой истории. Об этом во время лекции в Ягеллонском университете в Кракове рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, передает "Европейская правда".

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Мы должны построить общую европейскую память. Россия хотела бы по-новому интерпретировать Вторую мировую войну и обвинить польскую нацию. Я вижу здесь риск распыления нашей истории из-за ее пересмотра,

– отметил французский лидер.

Макрон заверил: он будет защищать историю Европы от попыток фальсификации.

"Мы будем строить Европу, зная ее историю, защищая ее от всех попыток фальсификации или переписывания, независимо от того, какая страна или партия является автором такой фальсификации", – пояснил президент Франции.

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