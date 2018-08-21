Россия хочет поднять ракету с ядерной установкой со дна Баренцева моря, – разведка США

Россия готовится поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерной энергоустановкой, которая упала туда во время испытаний в 2017 году. Опасения связаны с тем, что эта ракета может стать источником радиоактивного заражения.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на американскую разведку.

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"Российская ракета с ядерной установкой остается в море после неудачных испытаний в прошлом году, и Москва готовится к тому, чтобы попытаться поднять ее", – говорится в сообщении.

Отметим, что в операции по подъему примут участие 3 судна, на одном из которых установлено оборудование для работы с радиоактивными материалами. Точные сроки проведения операции пока не определены, уточняет "Интерфакс".

Дополнительные опасения связаны с тем, что упавшая в море ракета с ядерным двигателем может стать источником радиоактивного заражения. Как считают аналитики американской разведки, если россияне смогут вернуть ракету, Москва сможет принять план данной экспедиции за основу при других операциях по возврату ракет в будущем.

Напомним, что в мае 2018 года все проведенные испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой оказались безуспешными.