Россия хочет посадить Киев за прямые переговоры с "главарям" оккупированных территорий

В рамках договоренностей 7 октября должно было начаться разведения войск на Донбассе, однако оно сорвалось из-за обстрелов боевиков. Эксперты отмечают, что Россия специально затягивает этот процесс, ведь ее основная стратегия – посадить Киев за официальный стол переговоров напрямую с "главарями" сепаратистских республик.

Об этом рассказал эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк в прямом эфире 24 канала.

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Зачем Украине встреча в нормандском формате?

"Нормандский формат нужен для того, чтобы зафиксировать пошаговый план реализации мира на Донбассе. Это то, что хочет Украина, что хотят Франция и Германия и то, чего будто бы захочет Российская Федерация", – заверил эксперт.

Почему Россия затягивает этот процесс?

По словам Семенюка, Россия хочет "вымотать" ситуацию, чтобы не дать возможности реализовать этот план очень быстро. "Ведь очевидно, что Россия, оттягивая реализацию нормандского формата, преследует цель, чтобы выторговать как можно больше своих преференций", – сказал он.

Но основная фишка в этом является то, что Россия хочет посадить официальный Киев за прямые переговоры с так называемыми "главарями" непризнанных республик. И мы это видим из очень четких сообщений: если происходят обстрелы, то РФ говорит, что "это не мы, это они, общайтесь с ними". И Россия будет давить до конца,

– заявил Семенюк.

Он вспомнил ответ сепаратистов на то, что Украина подписала формулу Штайнмайера: "У них была такая приблизительная реакция: "окей, наконец Украина стала на колени, границу мы не отдадим, войска не выведем и это шаг к тому, что мы объединимся с Россией".

Пойдет ли на это украинская власть? Семенюк отметил, что это сложный вопрос, но, по его мнению, это было бы большой ошибкой Украины.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Что предусматривает формула Штайнмайера?

1 октября во Минске Украина подписала формулу Штайнмайера. Сначала об этом сообщили российские СМИ, а затем информацию подтвердил и Президента Украины Владимир Зеленский. Уже 7 октября в рамках договоренностей должно было начаться разведение войск в Донбассе. Однако, оно провалилось. Все сорвалось из-за боевиков, которые в очередной раз нарушая режим тишины, обстреляли украинские позиции.

В чем суть формулы Штайнмайера?