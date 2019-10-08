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      Россия хочет посадить Киев за прямые переговоры с "главарям" оккупированных территорий

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      Россия хочет посадить Киев за прямые переговоры с "главарями" оккупированных территорий, – эксперт
      Россия хочет посадить Киев за прямые переговоры с "главарями" оккупированных территорий, – эксперт / Getty Images

      В рамках договоренностей 7 октября должно было начаться разведения войск на Донбассе, однако оно сорвалось из-за обстрелов боевиков. Эксперты отмечают, что Россия специально затягивает этот процесс, ведь ее основная стратегия – посадить Киев за официальный стол переговоров напрямую с "главарями" сепаратистских республик.

      Об этом рассказал эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк в прямом эфире 24 канала.

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      Зачем Украине встреча в нормандском формате?

      "Нормандский формат нужен для того, чтобы зафиксировать пошаговый план реализации мира на Донбассе. Это то, что хочет Украина, что хотят Франция и Германия и то, чего будто бы захочет Российская Федерация", – заверил эксперт.

      Почему Россия затягивает этот процесс?

      По словам Семенюка, Россия хочет "вымотать" ситуацию, чтобы не дать возможности реализовать этот план очень быстро. "Ведь очевидно, что Россия, оттягивая реализацию нормандского формата, преследует цель, чтобы выторговать как можно больше своих преференций", – сказал он.

      Но основная фишка в этом является то, что Россия хочет посадить официальный Киев за прямые переговоры с так называемыми "главарями" непризнанных республик. И мы это видим из очень четких сообщений: если происходят обстрелы, то РФ говорит, что "это не мы, это они, общайтесь с ними". И Россия будет давить до конца,
      – заявил Семенюк.

      Он вспомнил ответ сепаратистов на то, что Украина подписала формулу Штайнмайера: "У них была такая приблизительная реакция: "окей, наконец Украина стала на колени, границу мы не отдадим, войска не выведем и это шаг к тому, что мы объединимся с Россией".

      Пойдет ли на это украинская власть? Семенюк отметил, что это сложный вопрос, но, по его мнению, это было бы большой ошибкой Украины.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Что предусматривает формула Штайнмайера?

      1 октября во Минске Украина подписала формулу Штайнмайера. Сначала об этом сообщили российские СМИ, а затем информацию подтвердил и Президента Украины Владимир Зеленский. Уже 7 октября в рамках договоренностей должно было начаться разведение войск в Донбассе. Однако, оно провалилось. Все сорвалось из-за боевиков, которые в очередной раз нарушая режим тишины, обстреляли украинские позиции.

      В чем суть формулы Штайнмайера?

      • Как объяснил Зеленский, на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – так называемый закон об особом статусе Донбасса.
      • Закон заработает, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международными стандартами.
      • Чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены. А захваченный участок российско-украинской границы должен быть передан под контроль Украины. Иначе выборов в ОРДЛО не будет.
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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости политики Новости Украины Формула Штайнмайера Нормандский формат Война на Донбассе Разведение войск Украина – Россия
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