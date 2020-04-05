Россия хочет посеять раздор внутри ЕС, используя ситуацию с коронавирусом, – Кислица

Россия хочет использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы усилить противоречия внутри Европейского Союза. Украинские дипломаты имеют в виду попытку России провести через Генассамблею ООН проект резолюции по коронавирусу.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в комментарии "Голосу Америки".

Актуально Украина отреагировала на попытки России пропихнуть в ООН свой проект резолюции по COVID-19

По словам украинского дипломата, российская сторона "демонстрирует профессионализм", стремясь к достижению своей цели.

То, что Москва разрабатывает многоуровневые и многошаговые планы – это факт. ЕС должен продемонстрировать единство, потому что часть ковидного плана РФ – это использовать коронавирус, чтобы усилить противоречия внутри ЕС и тем самым его развалить, по крайней мере политически,

– заявил посол Украины в ООН.

Посол Украины в ООН также отметил, что позицию Украины по предложенной Россией резолюции поддержала очень широкая группа государств.

Кислица отдельно обратил внимание на позицию ЕС в отношении российского проекта. ЕС выступил против российского варианта документа за несколько минут до конца голосования.

Посол отметил, что кризис, вызванный коронавирусом, может стать случаем для ООН "избавиться от старых методов" и начать использовать в работе новые технологии, сохранив при этом демократичность.

Что известно о резолюции ООН по противодействию коронавирусу

Генассамблея ООН, 3 апреля, приняла резолюцию о солидарности стран в борьбе с пандемией коронавирус.



В ней говорится, в частности:

Об обмене странами информацией о коронавирусе и течении заболевания,

Об обмене научными знаниями о борьбе с вирусом и вероятными лекарствами,

Об обмене передовым опытом для борьбы с пандемией и преодоления ее последствий.

Причем в тексте резолюции отсутствует пункт о смягчении санкций, который отстаивала и пыталась пропихнуть Российская Федерация.