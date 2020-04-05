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      Россия хочет посеять раздор внутри ЕС, используя ситуацию с коронавирусом, – Кислица

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      Россия хочет использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы усилить противоречия внутри Европейского Союза. Украинские дипломаты имеют в виду попытку России провести через Генассамблею ООН проект резолюции по коронавирусу.

      Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в комментарии "Голосу Америки".

      Актуально Украина отреагировала на попытки России пропихнуть в ООН свой проект резолюции по COVID-19

      По словам украинского дипломата, российская сторона "демонстрирует профессионализм", стремясь к достижению своей цели.

      То, что Москва разрабатывает многоуровневые и многошаговые планы – это факт. ЕС должен продемонстрировать единство, потому что часть ковидного плана РФ – это использовать коронавирус, чтобы усилить противоречия внутри ЕС и тем самым его развалить, по крайней мере политически,
      – заявил посол Украины в ООН.

      Посол Украины в ООН также отметил, что позицию Украины по предложенной Россией резолюции поддержала очень широкая группа государств.

      Кислица отдельно обратил внимание на позицию ЕС в отношении российского проекта. ЕС выступил против российского варианта документа за несколько минут до конца голосования.

      Посол отметил, что кризис, вызванный коронавирусом, может стать случаем для ООН "избавиться от старых методов" и начать использовать в работе новые технологии, сохранив при этом демократичность.

      Что известно о резолюции ООН по противодействию коронавирусу

      • Генассамблея ООН, 3 апреля, приняла резолюцию о солидарности стран в борьбе с пандемией коронавирус.


      В ней говорится, в частности:

      • Об обмене странами информацией о коронавирусе и течении заболевания,
      • Об обмене научными знаниями о борьбе с вирусом и вероятными лекарствами,
      • Об обмене передовым опытом для борьбы с пандемией и преодоления ее последствий.
      • Причем в тексте резолюции отсутствует пункт о смягчении санкций, который отстаивала и пыталась пропихнуть Российская Федерация.
      • Свой альтернативный проект выдвинула и Россия, однако его отвергли. В украинском МИДе это уже назвали попыткой Кремля прикрыть свою агрессивную политику перед миром.
      • Украина выступает против попыток РФ воспользоваться затруднительной гуманитарной ситуацией, чтобы избежать международно-правовой ответственности.
      • В итоге Украина присоединилась как основной соавтор к проекту резолюции, внесенной Сингапуром, Швейцарией, Норвегией, Лихтенштейном, Индонезией и Ганой, которую поддержали 187 государств.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Санкции Новости России Евросоюз Коронавирус COVID-19 Генассамблея ООН Сергей Кислица ООН Новости Украины Новости политики
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