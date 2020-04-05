Россия хочет посеять раздор внутри ЕС, используя ситуацию с коронавирусом, – Кислица
Россия хочет использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы усилить противоречия внутри Европейского Союза. Украинские дипломаты имеют в виду попытку России провести через Генассамблею ООН проект резолюции по коронавирусу.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в комментарии "Голосу Америки".
Актуально Украина отреагировала на попытки России пропихнуть в ООН свой проект резолюции по COVID-19
По словам украинского дипломата, российская сторона "демонстрирует профессионализм", стремясь к достижению своей цели.
То, что Москва разрабатывает многоуровневые и многошаговые планы – это факт. ЕС должен продемонстрировать единство, потому что часть ковидного плана РФ – это использовать коронавирус, чтобы усилить противоречия внутри ЕС и тем самым его развалить, по крайней мере политически,
– заявил посол Украины в ООН.
Посол Украины в ООН также отметил, что позицию Украины по предложенной Россией резолюции поддержала очень широкая группа государств.
Кислица отдельно обратил внимание на позицию ЕС в отношении российского проекта. ЕС выступил против российского варианта документа за несколько минут до конца голосования.
Посол отметил, что кризис, вызванный коронавирусом, может стать случаем для ООН "избавиться от старых методов" и начать использовать в работе новые технологии, сохранив при этом демократичность.
Что известно о резолюции ООН по противодействию коронавирусу
- Генассамблея ООН, 3 апреля, приняла резолюцию о солидарности стран в борьбе с пандемией коронавирус.
В ней говорится, в частности:
- Об обмене странами информацией о коронавирусе и течении заболевания,
- Об обмене научными знаниями о борьбе с вирусом и вероятными лекарствами,
- Об обмене передовым опытом для борьбы с пандемией и преодоления ее последствий.
- Причем в тексте резолюции отсутствует пункт о смягчении санкций, который отстаивала и пыталась пропихнуть Российская Федерация.
- Свой альтернативный проект выдвинула и Россия, однако его отвергли. В украинском МИДе это уже назвали попыткой Кремля прикрыть свою агрессивную политику перед миром.
- Украина выступает против попыток РФ воспользоваться затруднительной гуманитарной ситуацией, чтобы избежать международно-правовой ответственности.
- В итоге Украина присоединилась как основной соавтор к проекту резолюции, внесенной Сингапуром, Швейцарией, Норвегией, Лихтенштейном, Индонезией и Ганой, которую поддержали 187 государств.
Читайте также
-
Сколько украинцев больны COVID-19 заграницей: новые данные МИД4 апреля , 22:03
-
Экс-министр Уманский хотел запустить террор с массовыми налоговыми проверками, – юрист4 апреля , 20:28
-
Спасем США: Россия в очередной раз бросила своих граждан в объятия смерти4 апреля , 22:00
-
В Киеве без маски запретили ходить даже по улицам и возле домов: детали4 апреля , 23:09
-
"Большая стройка" не останавливается, несмотря на карантин, – Криклий4 апреля , 20:33
-
В Испании чрезвычайное положение продлят до 26 апреля4 апреля , 18:10