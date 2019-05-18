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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Россия хочет созвать Совбез ООН из-за принятия в Украине закона о языке

      156 Читати новину українською
      Совбез ООН
      Совбез ООН / Unitd Nations

      Россия планирует созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с принятием ВРУ закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

      Об этом сообщил спикер постоянного представительства нашего государства в Организации Олег Николенко на своей странице в Фейсбук.

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      По его словам, таким образом Кремль пытается политизировать исключительно внутренний украинский вопрос. Ведь нет сомнений, что закон о языке никоим образом не угрожает мировой безопасности и миру в регионе. Николенко назвал действия Москвы очередным актом абсурда.

      Комментировать по сути это абсурдное обращение, которое удивило не только Украину, нет смысла. Функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН. Этот закон – наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать,
      – отметил спикер.

      Ожидается, что заседание может состояться уже в следующий понедельник – 20 мая. Решение о дате и времени должен одобрить представитель страны, председательствующей в Совбезе ООН. В мае – это Индонезия.

      Что предусматривает закон о языке:

      мовний закон
      Закон о языке

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины ООН Новости России Законодательство языковый вопрос
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