Россия хочет созвать Совбез ООН из-за принятия в Украине закона о языке

Россия планирует созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с принятием ВРУ закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщил спикер постоянного представительства нашего государства в Организации Олег Николенко на своей странице в Фейсбук.

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По его словам, таким образом Кремль пытается политизировать исключительно внутренний украинский вопрос. Ведь нет сомнений, что закон о языке никоим образом не угрожает мировой безопасности и миру в регионе. Николенко назвал действия Москвы очередным актом абсурда.

Комментировать по сути это абсурдное обращение, которое удивило не только Украину, нет смысла. Функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН. Этот закон – наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать,

– отметил спикер.

Ожидается, что заседание может состояться уже в следующий понедельник – 20 мая. Решение о дате и времени должен одобрить представитель страны, председательствующей в Совбезе ООН. В мае – это Индонезия.

Что предусматривает закон о языке:



Закон о языке