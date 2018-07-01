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Россия хочет впарить Донбасс обратно Украине, однако уже в новом качестве, – журналист

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Казанский считает, что Россия хочет впарить Донбасс обратно Украине, однако уже в новом качестве
Казанский считает, что Россия хочет впарить Донбасс обратно Украине, однако уже в новом качестве / Апостроф

Российская власть стремится вернуть Украине оккупированные территории Донбасса, однако на своих условиях. Предполагается, что фактически эти территории в дальнейшем будут находиться под управлением РФ.

Такое мнение в интервью "Апостроф" высказал донецкий журналист и блогер Денис Казанский.

"Россия хочет впарить эту территорию обратно Украине, только уже в новом качестве. То есть это будет фактически российская территория, которой будут руководить РФ, российские кураторы, российские марионетки. Но при этом будет делаться вид, что это украинская территория. То есть (ситуация с Донбассом) – это, как пакет акций в украинском парламенте, в украинском правительстве. Такой план. Условно говоря, Россия хочет свои 25% акций, какой-то блокирующий пакет", – пояснил журналист.

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Например, Украина хочет в НАТО – нет, потому что Донецк и Луганск говорят, что они не пойдут в НАТО. Украина хочет в Евросоюз – нет, Украина хочет свою собственную поместную церковь – нет. И так далее,
– пояснил Казанский.

Журналист подчеркнул, что российская власть хочет накинуть на украинскую "ошейник и поводок".

"Они хотят накинуть на шею ошейник – вот и все. А в каком качестве, как это будет называться... Путин все время меняет, по-разному к этому всему подходит, но суть их тактики абсолютно не изменилась", – рассказал блогер.

Казанский также назвал методы, которыми Донбасс можно по-настоящему вернуть.

Войну можно или выиграть, или проиграть. Нельзя ее прекратить, как ремонт. Война должна завершиться с каким-то результатом,
– убежден журналист.

К слову, главарь пророссийских боевиков Донецкой области Александр Захарченко пригрозил расстреливать миротворцев ООН, если они зайдут на оккупированные территории Донбасса "по украинскому сценарию".

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Евросоюз НАТО Украина – Россия журналисты Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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