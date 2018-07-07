Хорватия победила Россию в серии послематчевых пенальти на Чемпионате мира

Сборные Хорватии и России на Чемпионате мира не смогли определить победителя матча в основное время. Не хватило им и экстра-тайма. Поэтому пришлось пробивать послематчевые пенальти.

В первом тайме первыми забили россияне – Черишеву удался мощный удар из-за пределов штрафной. Субашич не среагировал на этот удар.

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Ответили хорваты почти сразу – Манджукич прошел по флангу и навесил в штрафную, где неприкрытый никем Крамарич (вокруг было пятеро соперников) головой пробил по воротам.

Больше голов в основное время команды не забивали, поэтому все решалось в экстра-тайме. И здесь фортуна улыбнулась хорватам. Вида замкнул головой навес с углового.

Но вскоре россиянам удалось сравнять счет. Фернандес (натурализованный бразилец) замкнул навес со штрафного.

В послематчевых пенальти Смолов не забил (отразил Субашич), Брозович пробил точно, Дзагоев тоже пробил удачно. Зато неудачно пробил Ковачив (мяч с угла ворот отбил Акинфеев). После этого Фернандес пробил мимо ворот. На удар Модрича Акинфеев среагировал, дотянулся к мячу, но тот от штанги залетел в ворота. Удары Игнашевича и Виды были точными. Решающими стали удары Кузяева (забил) и Ракитича, который тоже забил.

Россия – Хорватия 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Черышев, 31, Фернандес, 115 – Крамарич, 39, Вида 101