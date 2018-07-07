Россия – Хорватия: букмекеры назвали фаворита матча Чемпионата мира

Сборная России, которая несколько неожиданно вышла в четвертьфинал Чемпионата мира, на этой стадии сыграет со сборной Хорватии. У россиян мало шансов против "клетчатых", считают букмекеры.

В отличие от россиян, которые были разгромлены уругвайцами, а в 1/8 прошли дальше лишь благодаря серии пенальти, хорваты на этом Чемпионате мира показали более содержательную игру. Особенно в матче против сборной Аргентины, которую уверенно разгромили.

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Именно благодаря этому хорваты являются явными фаворитами в противостоянии с россиянами. В William Hill коэффициент на их победу – 2,05. Относительно победы сборной России – 4,20. Ничья в основное время – 3,00. На проход в следующий раунд на хорватов принимают с коэффициентом 1,53, на россиян – 2,50. Вероятность того, что матч дойдет до послематчевых пенальти – 4,50.

На то, что в матче будет назначен пенальти после применения технологии VAR (видеоповтор) – 2,87.

Относительно авторов голов, то гол в исполнении Марио Манджукича и победа хорватов – 4,50. Гол Артема Дзюбы и победа русских – 6,50.

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Вдвое больше шансов победить у хорватов, считают и в PariMatch. На них выставили коэффициент 2,11. На сборную России – 4,20. На проход "клетчатых" в полуфинал – 1,54. На россиян – 2,58.

По количеству голов, то "индивидуальный тотал больше 2,0 Хорватия" – 4,00. "Индивидуальный тотал больше 2,0 Россия" – 9,00.

"Фаворит" на Хорватию выставил коэффициент 2,08. На Россию – 4,35. Проход хорватов в следующий раунд – 1,51, России – 2,65.