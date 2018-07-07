19:51
7 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 18°C
  • понедельник
    26°C 18°C
  • вторник
    26°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин – водитель Ким Чен Ына. Молитвы министра РФ
Вєсті Кремля
19:51, сегодня
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, сегодня
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Россия – Хорватия: букмекеры назвали фаворита матча Чемпионата мира

168 Читати новину українською
Россия – Хорватия прогноз на матч Чемпионата мира 2018
Россия – Хорватия прогноз на матч Чемпионата мира 2018

Сборная России, которая несколько неожиданно вышла в четвертьфинал Чемпионата мира, на этой стадии сыграет со сборной Хорватии. У россиян мало шансов против "клетчатых", считают букмекеры.

В отличие от россиян, которые были разгромлены уругвайцами, а в 1/8 прошли дальше лишь благодаря серии пенальти, хорваты на этом Чемпионате мира показали более содержательную игру. Особенно в матче против сборной Аргентины, которую уверенно разгромили.

Читайте также: Аргентина – Хорватия: видео голов и моментов матча

Именно благодаря этому хорваты являются явными фаворитами в противостоянии с россиянами. В William Hill коэффициент на их победу – 2,05. Относительно победы сборной России – 4,20. Ничья в основное время – 3,00. На проход в следующий раунд на хорватов принимают с коэффициентом 1,53, на россиян – 2,50. Вероятность того, что матч дойдет до послематчевых пенальти – 4,50.

На то, что в матче будет назначен пенальти после применения технологии VAR (видеоповтор) – 2,87.

Относительно авторов голов, то гол в исполнении Марио Манджукича и победа хорватов – 4,50. Гол Артема Дзюбы и победа русских – 6,50.

Читайте также: Сочи затопило: матч Россия – Хорватия на Чемпионате мира под угрозой срыва (фото и видео)

Вдвое больше шансов победить у хорватов, считают и в PariMatch. На них выставили коэффициент 2,11. На сборную России – 4,20. На проход "клетчатых" в полуфинал – 1,54. На россиян – 2,58.

По количеству голов, то "индивидуальный тотал больше 2,0 Хорватия" – 4,00. "Индивидуальный тотал больше 2,0 Россия" – 9,00.

"Фаворит" на Хорватию выставил коэффициент 2,08. На Россию – 4,35. Проход хорватов в следующий раунд – 1,51, России – 2,65.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Найбільша небезпека для України напередодні виборів у 2019 році
сегодня, 19:07 Найбільша небезпека для України напередодні виборів у 2019 році
Блог Медіа 444
Сезон туристичних скандалів: чому українці не застраховані від махінацій туроператорів
сегодня, 18:00 Сезон туристичних скандалів: чому українці не застраховані від махінацій туроператорів
40
Справа Холодницького: як головний "борець з корупціонерами" став їхнім співучасником
сегодня, 17:00 Справа Холодницького: як головний "борець з корупціонерами" став їхнім співучасником
Сергій Лещенко 65
"Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
сегодня, 17:00 "Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
Юлія Ліпенцева 212
Россия в огне, но футбол важнее?
сегодня, 16:00 Россия в огне, но футбол важнее?
Злой Одессит 1860
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук