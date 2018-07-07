Россия – Хорватия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира
Сборная Хорватии голы в ворота сборной России на Чемпионате мира забила лишь после того, как первой пропустила в этом матче.
На 31 минуте россиянину Черишеву удался удар из-за пределов штрафной, и мяч влетел в верхний угол ворот мимо голкипера Субашича.
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Гол в ворота сборной Хорватии
Однако радость россиян на трибунах была недолгой. Хорватам удалась великолепная атака, когда Крамарич, находясь в окружении сразу пяти соперников, сумел пробить головой по воротам.
Гол в ворота сборной России
Источник: 24 Канал
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