17:21
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
21°C 9°C
  • среда
    24°C 11°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
Вєсті Кремля
00:12, сегодня
Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь
Вєсті.UA
20:17, 21 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Россия и Китай с легкостью могут сбить новейшие американские самолеты, – министр ВВС США

517 Читати новину українською
Самолеты США являются
Самолеты США являются "легкой мишенью" для российских ЗРК С-400 / Free-News

Россия и Китай имеют преимущество в воздухе перед США: в случае военного конфликта ракеты класса "земля-воздух" этих двух стран могут сбить даже новейшие американские самолеты контроля и управления Northrop Grumman E-8 с радарной системой JSTARS.

Такое заявление сделала министр Воздушных сил США Гетер Уилсон во время своего выступления в сенатском подкомитете по делам ВВС, сообщает Newsweek.

Читайте также: Разведка США: хваленые ядерные ракеты Путина провалили все испытания

Российские и китайские ракеты класса "земля-воздух" имеют большую дальность, поэтому самолет будет сбит в первый же день потенциального конфликта,
– подчеркнула чиновница.

По ее словам, на разработку новой платформы JSTARS необходимо выделить около 7 млрд долларов. Издание напоминает, что в прошлом месяце Китай получил первую партию ЗРК С-400 РФ.

Как отмечается, С-400 считают самым эффективным зенитно-ракетным комплексом, который позволяет уничтожать ракеты или самолеты врага на расстоянии 402 км и высоте более 30 км. Россия уже работает над новой версией этого комплекса – С-500 сможет поражать цели на орбите Земли.

Читайте также: Американские военные самолеты изменили маршрут из-за угроз КНДР, – СМИ

Теги: Новости политики Новости России Новости США Китай Оружие
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
сегодня, 17:01 Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
Юрій Бутусов 862
Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
сегодня, 15:01 Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
Дмитро Снєгирьов 189
Польські реалії для українських студентів
сегодня, 12:01 Польські реалії для українських студентів
Ірина Олексієнко 2116
У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
сегодня, 08:41 У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
Ольга Черненко 1243
Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
21 мая, 22:00 Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
Олексій Чибісов 2298
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук