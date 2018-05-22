Россия и Китай с легкостью могут сбить новейшие американские самолеты, – министр ВВС США

Россия и Китай имеют преимущество в воздухе перед США: в случае военного конфликта ракеты класса "земля-воздух" этих двух стран могут сбить даже новейшие американские самолеты контроля и управления Northrop Grumman E-8 с радарной системой JSTARS.

Такое заявление сделала министр Воздушных сил США Гетер Уилсон во время своего выступления в сенатском подкомитете по делам ВВС, сообщает Newsweek.

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Российские и китайские ракеты класса "земля-воздух" имеют большую дальность, поэтому самолет будет сбит в первый же день потенциального конфликта,

– подчеркнула чиновница.

По ее словам, на разработку новой платформы JSTARS необходимо выделить около 7 млрд долларов. Издание напоминает, что в прошлом месяце Китай получил первую партию ЗРК С-400 РФ.

Как отмечается, С-400 считают самым эффективным зенитно-ракетным комплексом, который позволяет уничтожать ракеты или самолеты врага на расстоянии 402 км и высоте более 30 км. Россия уже работает над новой версией этого комплекса – С-500 сможет поражать цели на орбите Земли.

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