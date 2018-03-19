Россия и Китай заблокировали заседание Совета безопасности ООН по правам человека в Сирии

Представители России и Китая заблокировали проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Мы не видим оснований для этого мероприятия, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совета безопасности. Для этого в Женеве работает Совет по правам человека", – сказал заместитель постоянного представителя России в ООН Геннадий Кузьмин.

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Представитель Китая Шен Бо, который поддержал предложение России, заявил, что все структуры ООН разделяют между собой функции, и именно это является основой для принятия решений.

В результате предложение об утверждении предварительной повестки дня заседания поддержали 8 стран, 4 страны (включая Россию с Китаем) высказались против, воздержались 3 страны.

Предварительная повестка дня не была одобрена, "поскольку она не получила необходимого количества голосов".