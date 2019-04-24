18:59
24 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Мстители" прибудут в Россию с опозданием. Кандидат-клоун Жарновский
      Вєсті Кремля
      00:50, сегодня
      Вести.UA: Зеленский изучает новые украинские слова. Визит "Зе-команды" к "Дудю"
      Вєсті.UA
      21:17, 23 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Россия и представители ОРДЛО сорвали переговоры в Минске относительно перемирия на Донбассе

      131 Читати новину українською
      Россия и представители ОРДЛО сорвали переговоры в Минске относительно перемирия на Донбассе
      Россия и представители ОРДЛО сорвали переговоры в Минске относительно перемирия на Донбассе / Фото из Facebook-страницы Ирины Геращенко

      В Минске 24 апреля проходит заседание Трехсторонней контактной группы, которая занимается вопросами по урегулированию ситуации на Донбассе. Представители России и ОРДЛО не поддержали предложение относительно Пасхального перемирия на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

      Ирина Геращенко у себя на Facebook-странице написала, что Украина исповедует немедленное введение режима тишины на Донбассе, а РФ категорически отказывается брать ответственность за соблюдение режима тишины оккупационными войсками.

      Читайте также: Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса: какая реакция в Украине

      Только в течение суток 23 апреля пророссийские боевики на Донбассе 9 раз нарушали режим прекращения огня и убили одного украинского военного.

      Более того, представители России заверили, что до окончания судилищ над моряками не может быть никаких освобождений, а потом, мол, "посмотрим". Представители Украины также не получили ответа на требование прекратить издевательства над военнопленными моряками и отказаться от психологических экспертиз, которые являются пытками.

      Россия демонстрирует неготовность к компромиссам, наоборот, – пока что четко прослеживается курс на замораживание конфликта,
      – отметила Геращенко.

      К слову, Международный суд назначил слушания в отношении пленных украинских моряков на 10-11 мая. До слушаний в Гамбурге Россия имеет возможность добровольно освободить украинских моряков и военные корабли и устранить нарушение международного права.

      Как украинские моряки попали в российский плен?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те направлялись к порту Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков.

      После этого российские пограничники захватила 2 украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу".

      Соответственно, россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московских СИЗО и содержится там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов.

      Украинцы объявили себя военнопленными.

      blog_ava
      Как изменится цена на газ для украинцев с 1 мая
      сегодня
      2193
      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости России Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену Ирина Геращенко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Приходят умереть: сколько террористов погибло на Донбассе в марте-2019 – список
      сегодня , 17:08 Приходят умереть: сколько террористов погибло на Донбассе в марте-2019 – список
      Юрій Бутусов 2956
      Нужно сократить количество государственных вузов в Украине, – эксперт о реформе образования
      сегодня , 16:02 Нужно сократить количество государственных вузов в Украине, – эксперт о реформе образования
      Ірина Поліщук 371
      Росія і "ЛДНР" планують звинуватити українські спецслужби в диверсіях на території РФ
      сегодня , 14:27 Росія і "ЛДНР" планують звинуватити українські спецслужби в диверсіях на території РФ
      Дмитро Снєгирьов 848
      Достижения и провалы Порошенко: что сделал президент для Украины за 5 лет
      сегодня , 12:40 Достижения и провалы Порошенко: что сделал президент для Украины за 5 лет
      Наталя Боднар 923
      Зовнішньополітичний курс: куди Зеленський поведе Україну?
      сегодня , 12:00 Зовнішньополітичний курс: куди Зеленський поведе Україну?
      Наталя Ромашова 3120
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Свободовцы запланировали на 1 января факельный марш в честь Бандеры
       30 декабря 2013 , 13:13 100
      Инфографика электрификации Украины: откуда, сколько и какие электрокары завозили украинцы в 2018 году
       3 декабря 2018 , 20:05
      Модрич – обладатель "Золотого мяча-2018": он прервал гегемонию Месси и Роналду
       3 декабря 2018 , 23:16
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук