Россия и представители ОРДЛО сорвали переговоры в Минске относительно перемирия на Донбассе

В Минске 24 апреля проходит заседание Трехсторонней контактной группы, которая занимается вопросами по урегулированию ситуации на Донбассе. Представители России и ОРДЛО не поддержали предложение относительно Пасхального перемирия на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

Ирина Геращенко у себя на Facebook-странице написала, что Украина исповедует немедленное введение режима тишины на Донбассе, а РФ категорически отказывается брать ответственность за соблюдение режима тишины оккупационными войсками.

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Только в течение суток 23 апреля пророссийские боевики на Донбассе 9 раз нарушали режим прекращения огня и убили одного украинского военного.

Более того, представители России заверили, что до окончания судилищ над моряками не может быть никаких освобождений, а потом, мол, "посмотрим". Представители Украины также не получили ответа на требование прекратить издевательства над военнопленными моряками и отказаться от психологических экспертиз, которые являются пытками.

Россия демонстрирует неготовность к компромиссам, наоборот, – пока что четко прослеживается курс на замораживание конфликта,

– отметила Геращенко.

К слову, Международный суд назначил слушания в отношении пленных украинских моряков на 10-11 мая. До слушаний в Гамбурге Россия имеет возможность добровольно освободить украинских моряков и военные корабли и устранить нарушение международного права.

Как украинские моряки попали в российский плен?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те направлялись к порту Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков.



После этого российские пограничники захватила 2 украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу".



Соответственно, россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московских СИЗО и содержится там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов.



Украинцы объявили себя военнопленными.