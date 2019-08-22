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      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Россия и Украина договорились об обмене пленными в формате "33 на 33", – СМИ

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      Обмен пленными может быть в формате 33 на 33
      Обмен пленными может быть в формате 33 на 33 / Иллюстративное фото

      Россия и Украина близки к завершению процесса двустороннего обмена пленными. По последним данным, Москва и Киев обсуждают формулу обмена 33 на 33 человека.

      Об этом со ссылкой на собственные источники, "близкие к переговорам", сообщает российское издание РБК.

      Актуально: Обмен пленными между Украиной и Россией: известна вероятная дата его проведения

      В то же время, в списке не будет украинского журналиста с двойным гражданством Кирилла Вышинского, которого в Украине обвиняют в госизмене.

      Освобождение Вышинского может проходить по другой, "особенной" схеме. Так, источники издания добавляют: Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинского – для России лишь является принципиальным факт его освобождения. Будет ли освобожден этот раз украинский режиссер Олег Сенцов, – приближенным к переговорам лицам неизвестно.

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      Кроме того, в Москву для проведения всех необходимых процедур уже якобы прибыла украинская омбудсвумен Людмила Денисова.

      Ранее адвокат одного из экс-беркутовцев, которых готовят к обмену, Игорь Свинцицкий, заявил: скорее всего, обмен пленными Украина и Россия проведут 28 – 29 августа. Об этом якобы договорились лидеры обоих государств.

      На днях росСМИ распространили информацию о том, что Украина и Россия якобы вышли на финальную стадию согласования обмена заключенными. Несмотря на это, конкретные списки лиц пока уточняются.

      Правда, источник уверяет: до конца августа РФ точно отпустит из плена 24 украинских моряков, которых российские пограничники незаконно обстреляли и захватили возле Керченского пролива в ноябре 2018 года.

      українські моряки українці обмін полоненими
      Украинские моряки, которые находятся в российском плену: инфографика 24 канала

      К теме: Пришли и спросили, хочу ли я на обмен: россиянин Седиков попросил Зеленского о помиловании

      Среди других пленников Кремля, которые могут вскоре выйти на свободу звучат такие фамилии: Балух, Гриб, Карпюк, Клих и Кольченко. Недавно их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москву.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Обмен пленными Украинцы в плену РФ СМИ
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