"Россия игнорирует позицию мира": в МИД резко высказались о псевдовыборах на Донбассе

Результаты так называемых выборов нового главаря пророссийских боевиков, которые Россия незаконно проводит на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, не будут признаны ни Украиной, ни миром.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

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В частности, в МИД выразили протест в связи с проведением фейковых выборов.

"Попытка России оправдать, организовать и впоследствии легитимизировать процесс фейкового "голосования" на оккупированном Донбассе является вопиющим нарушением норм и принципов международного права, украинского законодательства, а также суверенитета и территориальной целостности Украины. Одновременно, Россия, как сторона вооруженного конфликта на Донбассе и подписант Минских договоренностей, в очередной раз фундаментально нарушила свои обязательства по ним", – подчеркнули в МИД.

Также, в ведомстве добавили, что результаты этих псевдовыборов "юридически ничтожны" и не будут признаны.

Легитимные выборы на Донбассе могут быть проведены только в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением наблюдения БДИПЧ ОБСЕ,

– отметили в МИД.

Дипломаты отметили, что Россия проведением фейковых выборов игнорирует позицию мира и это несет риски для мирного процесса на Донбассе.

"Считаем возмутительным, что Россия проигнорировала четкую позицию международного сообщества, которое осудило организацию фейковых "выборов" и призвало к их отмене. Россия несет полную ответственность за эти незаконные действия и разрушительные последствия для мирного процесса", – добавили в ведомстве.

В связи с этим, МИД призывает мир усилить политическое и экономическое давлении на Кремль, и ввести новые санкции против России и лиц, которые принимали непосредственное участие в организации незаконных выборов.

Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении 11 ноября провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.



30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.