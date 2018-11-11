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      "Россия игнорирует позицию мира": в МИД резко высказались о псевдовыборах на Донбассе

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      В МИД отметили, что псевдовыборы боевиков на Донбассе не признает ни Украина, ни мир
      В МИД отметили, что псевдовыборы боевиков на Донбассе не признает ни Украина, ни мир / Фото из открытых источников

      Результаты так называемых выборов нового главаря пророссийских боевиков, которые Россия незаконно проводит на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, не будут признаны ни Украиной, ни миром.

      Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

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      В частности, в МИД выразили протест в связи с проведением фейковых выборов.

      "Попытка России оправдать, организовать и впоследствии легитимизировать процесс фейкового "голосования" на оккупированном Донбассе является вопиющим нарушением норм и принципов международного права, украинского законодательства, а также суверенитета и территориальной целостности Украины. Одновременно, Россия, как сторона вооруженного конфликта на Донбассе и подписант Минских договоренностей, в очередной раз фундаментально нарушила свои обязательства по ним", – подчеркнули в МИД.

      Также, в ведомстве добавили, что результаты этих псевдовыборов "юридически ничтожны" и не будут признаны.

      Легитимные выборы на Донбассе могут быть проведены только в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением наблюдения БДИПЧ ОБСЕ,
      – отметили в МИД.

      Дипломаты отметили, что Россия проведением фейковых выборов игнорирует позицию мира и это несет риски для мирного процесса на Донбассе.

      "Считаем возмутительным, что Россия проигнорировала четкую позицию международного сообщества, которое осудило организацию фейковых "выборов" и призвало к их отмене. Россия несет полную ответственность за эти незаконные действия и разрушительные последствия для мирного процесса", – добавили в ведомстве.

      В связи с этим, МИД призывает мир усилить политическое и экономическое давлении на Кремль, и ввести новые санкции против России и лиц, которые принимали непосредственное участие в организации незаконных выборов.

      Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины заявили о намерении 11 ноября провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.

      30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

      Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе Украина – Россия МИД Украины Новости Донецка Новости политики
      Источник: 24 Канал
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