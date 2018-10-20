Россия игнорирует запреты: в США объявят о выходе из Договора о ликвидации ракет

Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. Поэтому Вашингтон планирует выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник.

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На следующей неделе советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон объявит российским чиновникам о намерениях Вашингтона. Он приедет в Россию с визитом 21 октября.

Источник в администрации (президента США – 24 канал) подтвердил, что во время встреч с российскими чиновниками на следующей неделе советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности,

– говорится в сообщении.

По словам источника, США вместе со своими союзниками пытались вернуть Россию к прозрачности соблюдения соглашения в полном объеме.

"Несмотря на наши возражения, Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты и игнорирует призывы к прозрачности", – сказал источник.

Кроме того, издание New York Times отмечает, что само решение американский президент Дональд Трамп планирует утвердить "в ближайшие недели".

К слову, в Кремле США инкриминируют подделку поводов с целью введения санкций против Москвы. Министерство иностранных дел России назвало все обвинения со стороны Вашингтона "бессмысленными", а уголовные дела "заказными".

О каком договоре идет речь?

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальностей. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.