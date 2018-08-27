Россия имеет права на Севастополь, а власть в Украине сменил Вашингтон, – экс-лидер Pink Floyd

Один из основателей и бывший лидер легендарной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс поразил заявлением о якобы законной аннексии Россией Крыма и Революцию достоинства в Украине.

Накануне концертов в России один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс дал резонансное интервью российскому изданию "Известия".

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На вопрос об аннексии Россией Крыма, Уотерс признал, что он не слишком силен в геополитике.

Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия,

– заявил музыкант.

По его убеждению, во всем виновата "политическая верхушка США, которая не понимает настоящего содержания соглашений".

"Они постоянно их нарушают и заявляют, что могут делать все, что захотят. Такая позиция меня просто пугает, потому что когда-нибудь это просто убьет нас всех", – возмутился Уотерс.

В апреля 2017-го стало известно, что один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс после 25 лет молчания выпустит первый альбом.

Накануне скандал разгорелся вокруг известной латвийской певицы Лаймы Вайкуле, которая откровенно заявила, что не поедет с концертами в оккупированный Россией Крым.