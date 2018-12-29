У России в Азовском море сотни кораблей и катеров, у Украины – только четыре, – командующий ВМС

Почти сотня кораблей и катеров Черноморского флота России и ФСБ находятся в водах Азовского моря. Почти половина из них полноценно может выполнять все задачи. В то же время, Украина имеет в море только четыре судна.

Об этом заявил командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, в интервью DW.

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Он отметил, что соотношение сил Украины и России в Азовском море сейчас не на пользу Киева.

Подавляющее количество кораблей и катеров Черноморского флота РФ и ФСБ находятся в Азовском море. По нашим подсчетам, их количество уже перевалило за сотню. Непосредственно тех кораблей и катеров, которые могут полноценно выполнять задачи, на российской стороне примерно 36-40 единиц. У Украины там, к сожалению, сейчас два катера и два корабля,

– рассказал Воронченко.

По его словам, пока никакой коммуникации между украинским и российским флотом нет и быть не может.

"Какая может быть коммуникация после 26 февраля 2014 года (когда в украинском Крыму появились в – 24 канал)? Какая может быть коммуникация с предателями, которые остались в Крыму, которые изменили присяге и своему народу? Никаких контактов с Черноморским флотом РФ мы не поддерживаем и не будем поддерживать. Никакие совместные международные договоры относительно черноморской безопасности, прежде всего BLACKSEAFOR, мы сейчас не поддерживаем. В двустороннем порядке действует операция "Черноморская гармония" с Турцией. И это все", – добавил командующий ВМС.

Воронченко также рассказал, что Украина существенно усилила контакты с румынскими, болгарскими и грузинскими партнерами в море.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Россия перебросила к временно оккупированному Крыму новый военный корабль "Орехово-Зуево". Постоянным местом дислокации этого корабля должен стать Севастополь. В 2019 году РФ планирует пополнить Черноморский флот в оккупированном Крыму – патрульным кораблем "Дмитрий Рогачев", морским тральщиком "Иван Антонов" и скоростным транспортно-десантным катером нового проекта.

Из-за чего возникла эскалация конфликта в Азово-Черноморском регионе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.