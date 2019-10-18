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      Россия имеет в Украине своих агентов, которые будут "стучать" на обличителей коррупции – эксперт

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      Россия имеет в Украине своих агентов, которые будут "стучать" на обличителей коррупции, – эксперт
      Россия имеет в Украине своих агентов, которые будут "стучать" на обличителей коррупции, – эксперт / hyser.com.ua

      17 октября народные депутаты приняли закон, по которому человек, который разоблачил коррупционную сделку, получит вознаграждение. Обличителем может быть любой, а вознаграждение составит 10% от суммы, которую украл чиновник. Однако некоторые эксперты считают, что из-за этого начнутся гонения, к тому же, Россия уже имеет своих агентов в Украине.

      Такое мнение высказал ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

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      По его словам, разоблачение коррупции действительно превратится в инструмент травли любого.

      Представьте себе, сколько Россия имеет своих агентов. Скажу так, во времена Советского Союза, если брать верхушку власти, они имели 10%, а сейчас это около 5%, которые будут говорить своим агентам на кого "стучать" и сами будут это делать. Уже сейчас могут "стучать" из Москвы, тогда ФСБ будут применять так называемые информационные волны против самих информаторов-патриотов,
      – заявил Савченко.

      Кроме того, как отметил эксперт, будут и правильные сигналы против коррупционеров, но действовать надо очень осторожно. "Есть множество способов и один из них – уменьшить количество чиновников, сам бюджет и налоги. И это гораздо более естественные пути борьбы с коррупцией и с бедностью", – добавил Савченко.

      Ранее Верховная Рада приняла закон о разоблачителях коррупции. В нем речь идет не только о защите для обличителей коррупции, но и о выплате им вознаграждения в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Деньги Коррупция
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