"Россия ищет морской войны": украинский посол о действиях РФ в Азовском море

Своими действиями Россия пытается спровоцировать Украину и вытеснить ее из Азовского моря. Его акваторию РФ использует как новый фронт для своей агрессии.

Об этом заявил представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в комментарии "Укринформ".

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Последние события свидетельствуют, что Россия провоцирует Украину, ища морской войны. Это новый фронт российской агрессии против Украины. Ситуация очевидна и для нас, и для наших международных партнеров. Время выражения глубокого беспокойства прошло. Украина будет делать свою работу,

– сказал дипломат.

По его словам, РФ пытается вытеснить Украину с Азовского моря.

Он также добавил, что сейчас просто необходимы четкие дипломатические, санкционные и безопасностные действия партнеров Украины, чтобы демотивировать Россию продолжать эскалацию.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю.

Впоследствии стало известно о том, что РФ заблокировала движение судов через Керченский пролив. Также известно, что российские военные вертолеты сопровождают украинские судна. Кроме этого, оккупанты подняли в небо истребители. В свою очередь, в Украине сообщили, что экипажи бронекатеров находятся в полной готовности и готовы к высадке российского десанта.