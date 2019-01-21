Россия является крупнейшим инвестором в украинские выборы: политолог Давидюк о вмешательстве РФ

О том, когда Петр Порошенко и Владимир Зеленский подадут свои заявления в ЦИК и как РФ вмешивается в украинские выборы – в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Николай Давидюк.

Когда Петр Порошенко отнесет документы в ЦИК

– Однозначно, он (Петр Порошенко, – 24 канал) тянет время. Возможно, он хочет сначала увидеть всех соперников, а уже затем состоится сама церемония выдвижения Порошенко на второй срок.

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– По словам инсайдеров, у Банковой были определенные сомнения относительно второго срока действующего гаранта, однако после предоставления Украине Томоса "открылось второе дыхание". К слову, без Томоса Порошенко даже не смог бы сформировать повестку дня. Это действительно та вещь, которая помогает ему держаться в топе.

Как украинцы выбирают президента



– Есть люди, которые действительно читают и изучают предвыборные программы кандидатов в президенты, однако, к сожалению, их очень мало. Согласно социологическим опросам, таких людей лишь один процент. К большому сожалению, большинство украинцев поверхностно изучают претендентов на пост главы государства, читая новостные заголовки, или же слушая советы знакомых и окружения.

– Кроме того, большинство украинцев не имеют критического мышления. Никто не собирается вместе с семьей и не разбирается в кандидатуре каждого. Надо понимать, что в Украине за каждым кандидатом стоит некий олигарх.

В чем заключается феномен Владимира Зеленского

– Сейчас Зеленский находится на грани между реалити-шоу и избирательной кампанией. И есть вероятность того, что он скажет, что не идет в президенты и поддерживает какого-то другого кандидата. Лидер студии "Квартал 95" ведет очень тонкую игру, но жесткие факты из его биографии уже начинают разрушать идеальную конструкцию.

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– Вопрос заключается в другом: что этот кандидат предлагает в политической плоскости? Например, в плоскости медиа он чемпион, однако с точки зрения политических продуктов – не понимает тонкостей политической системы.

Как Россия вмешивается в украинские выборы



– Кандидатом от РФ может быть любой. Сейчас Россия является крупнейшим инвестором в украинские выборы. РФ просто засыпает всех деньгами. Отрезав Крым и часть Донбасса, она фактически сама уничтожила "своего" кандидата в президенты. Однако в РФ понимают, что подыгрывая всем, они могут выйти на своего премьер-министра.

– Украина отказывалась от миллиардных контрактов на пользу России в течение всех 27 лет. На самом деле, они умеют с помощью своих вассалов выбивать национальный интерес Украины на периферию и отстаивать исключительно свои имперские интересы. Очень важно не вести с россиянами прямых переговоров, ведь они означают капитуляцию.