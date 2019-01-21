22:15
21 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин – властелин колец. Пиня в проруби
      Вєсті Кремля
      21:48, сегодня
      Вести.UA: Тайная причина, почему Вилкул идет в президенты. Кива удивляет!
      Вєсті.UA
      20:29, сегодня
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Россия является крупнейшим инвестором в украинские выборы: политолог Давидюк о вмешательстве РФ

      Актуальное интервью 39 Читати новину українською

      О том, когда Петр Порошенко и Владимир Зеленский подадут свои заявления в ЦИК и как РФ вмешивается в украинские выборы – в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Николай Давидюк.

      Когда Петр Порошенко отнесет документы в ЦИК

      – Однозначно, он (Петр Порошенко, – 24 канал) тянет время. Возможно, он хочет сначала увидеть всех соперников, а уже затем состоится сама церемония выдвижения Порошенко на второй срок.

      Читайте также: На агитационные поездки Порошенко тратит десятки миллионов гривен госбюджета, – Гнап

      – По словам инсайдеров, у Банковой были определенные сомнения относительно второго срока действующего гаранта, однако после предоставления Украине Томоса "открылось второе дыхание". К слову, без Томоса Порошенко даже не смог бы сформировать повестку дня. Это действительно та вещь, которая помогает ему держаться в топе.

      Как украинцы выбирают президента


      – Есть люди, которые действительно читают и изучают предвыборные программы кандидатов в президенты, однако, к сожалению, их очень мало. Согласно социологическим опросам, таких людей лишь один процент. К большому сожалению, большинство украинцев поверхностно изучают претендентов на пост главы государства, читая новостные заголовки, или же слушая советы знакомых и окружения.

      – Кроме того, большинство украинцев не имеют критического мышления. Никто не собирается вместе с семьей и не разбирается в кандидатуре каждого. Надо понимать, что в Украине за каждым кандидатом стоит некий олигарх.

      В чем заключается феномен Владимира Зеленского

      – Сейчас Зеленский находится на грани между реалити-шоу и избирательной кампанией. И есть вероятность того, что он скажет, что не идет в президенты и поддерживает какого-то другого кандидата. Лидер студии "Квартал 95" ведет очень тонкую игру, но жесткие факты из его биографии уже начинают разрушать идеальную конструкцию.

      Читайте также: Не факт, что Зеленский зарегистрирует свою кандидатуру, – политолог

      – Вопрос заключается в другом: что этот кандидат предлагает в политической плоскости? Например, в плоскости медиа он чемпион, однако с точки зрения политических продуктов – не понимает тонкостей политической системы.

      Как Россия вмешивается в украинские выборы


      – Кандидатом от РФ может быть любой. Сейчас Россия является крупнейшим инвестором в украинские выборы. РФ просто засыпает всех деньгами. Отрезав Крым и часть Донбасса, она фактически сама уничтожила "своего" кандидата в президенты. Однако в РФ понимают, что подыгрывая всем, они могут выйти на своего премьер-министра.

      – Украина отказывалась от миллиардных контрактов на пользу России в течение всех 27 лет. На самом деле, они умеют с помощью своих вассалов выбивать национальный интерес Украины на периферию и отстаивать исключительно свои имперские интересы. Очень важно не вести с россиянами прямых переговоров, ведь они означают капитуляцию.

      Теги: Новости Украины Новости политики Томос Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости России Украина – Россия Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      # 10yearschallenge: как изменились топ-кандидаты в президенты за 10 лет
      сегодня , 21:30 # 10yearschallenge: как изменились топ-кандидаты в президенты за 10 лет
      62
      Бюджетні гроші течуть рікою: нові сенсаційні деталі корупційних оборудок в аеропорту "Миколаїв"
      сегодня , 21:00 Бюджетні гроші течуть рікою: нові сенсаційні деталі корупційних оборудок в аеропорту "Миколаїв"
      Тетяна Мартинюк 63
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      сегодня , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      "Томос-тур" за бюджетні гроші: скільки коштують демонстративні подорожі Порошенка країною
      сегодня , 20:01 "Томос-тур" за бюджетні гроші: скільки коштують демонстративні подорожі Порошенка країною
      Дмитро Гнап 121
      Агрессивное детство: как уберечь подростка от плохой компании
      сегодня , 19:01 Агрессивное детство: как уберечь подростка от плохой компании
      Ірина Поліщук 123
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук