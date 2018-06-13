23:34
13 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
25°C 17°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, сегодня
Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков
Вєсті.UA
20:58, сегодня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Россия категорически отвергла очередное предложение "режима тишины" на Донбассе

423 Читати новину українською
Россия отвергла очередное предложение "режима тишины" на Донбассе
Россия отвергла очередное предложение "режима тишины" на Донбассе / Getty images

Российская сторона в Трехсторонний контактной группе отвергла все предложения по режиму прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Читайте также: Для России идеальная миссия – это российские войска, переименованные в миротворцев, – эксперт

Прежде всего речь идет о прекращении огня; отводе тяжелых видов вооружений; создании в районе населенного пункта Кальмиусское, Кумачово, Новоазовск и Саханка участка, свободного от тяжелого вооружения; всестороннем и беспрепятственном доступе СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО,
– отметила она.

Олифер добавила, что все эти вопросы были внесены украинской стороной "как предложения для наступления устойчивого и настоящего режима тишины", однако российской стороной "они категорически не были восприняты".

11 июня в Берлине состоялась встреча министров МИД Украины, России, Франции и Германии. Представители "нормандской четверки" обсудили вопросы развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и освобождения украинских политических заключенных, содержащихся в РФ, а так же формате миротворческой миссии.

Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Леонид Кучма Минские договоренности
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 13 июня: Крым без света, правительство Грузии в отставке и Россия накануне ЧМ
сегодня, 22:30 Главные новости 13 июня: Крым без света, правительство Грузии в отставке и Россия накануне ЧМ
144
Чи може Україна використати культурну спадщину, як новітню зброю у боротьбі з Росією
сегодня, 22:01 Чи може Україна використати культурну спадщину, як новітню зброю у боротьбі з Росією
Наталія Заболотна 264
ЧМ-1954 по футболу: побоище и чудо в Берне, золотой допинг и звездный самоубийца
сегодня, 21:05 ЧМ-1954 по футболу: побоище и чудо в Берне, золотой допинг и звездный самоубийца
151
Правильный ли выбор сделал Ким Чен Ын, подписав договор с США о денуклеаризации
сегодня, 21:00 Правильный ли выбор сделал Ким Чен Ын, подписав договор с США о денуклеаризации
166
Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
сегодня, 17:02 Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
Володимир Співаковський 511
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук