Россия категорически отвергла очередное предложение "режима тишины" на Донбассе

Российская сторона в Трехсторонний контактной группе отвергла все предложения по режиму прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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Прежде всего речь идет о прекращении огня; отводе тяжелых видов вооружений; создании в районе населенного пункта Кальмиусское, Кумачово, Новоазовск и Саханка участка, свободного от тяжелого вооружения; всестороннем и беспрепятственном доступе СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО,

– отметила она.

Олифер добавила, что все эти вопросы были внесены украинской стороной "как предложения для наступления устойчивого и настоящего режима тишины", однако российской стороной "они категорически не были восприняты".

11 июня в Берлине состоялась встреча министров МИД Украины, России, Франции и Германии. Представители "нормандской четверки" обсудили вопросы развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и освобождения украинских политических заключенных, содержащихся в РФ, а так же формате миротворческой миссии.