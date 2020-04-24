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      Россия, Китай и Иран проводят одинаковые кампании по дезинформации о коронавирусе, – Помпео

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      Майк Помпео
      Майк Помпео / US Department of State

      Главными атрибутами современных противостояний стали информационные войны и дезинформация. Именно таким занимаются Россия, Китай и Иран в вопросе о коронавирусе.

      Соответствующее мнение озвучил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Ларри О'Коннору, опубликованном на сайте Государственного департамента США.

      К слову Власти Китая уже в ноябре знали об опасности коронавируса, – госсекретарь США Майк Помпео

      Журналист задал ему вопрос, есть ли доказательства того, что власти Ирана, России и Китая, фактически, работают вместе над дезинформационной кампанией о вирусе. В том числе пытаются обвинить во всем США. "Они действительно работают вместе или просто делают это параллельно друг от друга?", – спросил журналист.

      "Мы видим, что эти сообщения почти идентичны. Темы одинаковы. Методы проектирования информации примерно одинаковы. Есть отчет, он не классифицирован и не опубликован – в нем говорится об этих кампаниях по дезинформации", – ответил Майк Помпео.


      Правда и мифы про коронавирус / Инфографика 24 канала

      К слову Пентагон рассматривает возможность использования коронавируса как биологического оружия против США

      В качестве примера он привел заявление китайского ученого, который утверждает, что коронавирус происходит из лаборатории в Массачусетсе.

      "Это просто полная дезинформация. И она опасна, так как она лишает мир информации, которая ему нужна, чтобы сохранить здоровье людей и их безопасность", – отметил госсекретарь США.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Майк Помпео Коронавирус COVID-19 Новости США Новости политики
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