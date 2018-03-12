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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Россия лучше готова к войне возле своих границ, чем НАТО, – аналитики из RAND

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Россия превосходит войска НАТО на границах
Россия превосходит войска НАТО на границах

Если бы между Россией и НАТО произошло военное столкновение вблизи границ, у РФ было бы значительное преимущество.

К такому мнению пришли эксперты американского аналитического центра RAND. Они опубликовали отчет, где указали, что Россия имеет лучшую подготовку к наземной операции возле своих границ, чем НАТО. При том что США и ее европейский союзник НАТО потратили на оборону в 2015 году 871 миллиард долларов, в то время как Россия – 52 миллиарда, пишет "Украинская правда".

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Основное опасение у аналитиков вызвал Балтийский регион. Именно там Россия может сосредоточить в течение короткого периода времени огромное количество боевой силы

"В боевых танках Россия будет превышать количественно НАТО на 5,9 к 1, в пехотных боевых машинах – на 4,6 к 1; в ракетной артиллерии – 270 к одному. И хотя НАТО будет пользоваться преимуществами в боевых самолетах, их эффективность будет значительно уменьшена, когда они столкнутся с мощной интегрированной системой противовоздушной обороны", – установили аналитики RAND.

При этом эксперты отмечают, что проблемой является и то, что страны НАТО не смогут использовать свои внутренние сообщения для быстрой доставки техники. Отмечается, что железнодорожные системы не предназначены для перевозки тяжелых грузовых автомобилей, а мосты не могут выдержать вес танков.

"Преимущество России над НАТО увеличивается благодаря способности использовать свои внутренние сообщения для усиления скорости. В то время, как НАТО пренебрегает сохранением своей военно-транспортной инфраструктуры холодной войны", – считает Бен Барри из Международного института стратегических исследований.

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Теги: Новости России Новости политики НАТО
Источник: 24 Канал
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