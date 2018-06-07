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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Россия могла бы захватить Украину за несколько дней, но у Путина другие планы, – экс-генсек НАТО

488 Читати новину українською
Андерс Фог Расмуссен
Андерс Фог Расмуссен / Фото из открытых источников

Если бы Россия захотела, то могла бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что за последние два-три года военная мощь украинской армии существенно возросла.

Об этом в интервью Die Welt заявил бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен.

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В то же время чиновник добавил, что главе Кремля Владимиру Путину "не нужно этого делать, поскольку он надеется на то, что с помощью дестабилизации Восточной Украины, которая началась с его нападения, он уже остановил дальнейшее сближение Украины с евроатлантической сообществом".

По словам Расмуссена, НАТО "безусловно подготовлено к тому, чтобы защитить своих членов от любой атаки". Однако, чтобы обеспечить сохранение обороноспособности, необходимо постоянно инвестировать в современные технологии и поддержку возможностей альянса, убежден политик.

Лучший способ сохранить мир – убедительной обороноспособностью НАТО отпугнуть потенциальных противников от мысли о нападении,
– цитирует издание экс-генсека Альянса.

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Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России НАТО
Источник: 24 Канал
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