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      Россия может использовать пленных моряков для вмешательства в выборы в Раду, – адвокат

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      Как Россия может использовать пленных моряков для вмешательства в выборы в Верховную Раду Украины
      Как Россия может использовать пленных моряков для вмешательства в выборы в Верховную Раду Украины / Коллаж 24 канал

      Российская власть может планировать использовать военнопленных украинских моряков для вмешательства в выборы в Верховную Раду. Эти выборы состоятся через несколько месяцев после президентских – 27 октября.

      До президентских выборов остается все меньше времени. Кремлю достаточно сложно сделать так, чтобы использовать моряков в качестве рычага для вмешательства именно в эти выборы, заявил в комментарии "Апострофу" адвокат пленных украинских моряков Николай Полозов. С парламентскими выборами совсем другая ситуация.

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      "Учитывая то, что в Верховную Раду будут баллотироваться и пророссийские силы, в том числе и движение Виктора Медведчука, а также учитывая, что человека Медведчука фактически запустили в СИЗО, не исключаю, что в Кремле готовят какие-то действия политического характера, с использованием военнопленных и с прицелом на выборы в Верховную Раду", – сказал Полозов.

      Варианты вмешательства в выборы могут быть различными. Адвокат пленных моряков привел один из возможных примеров такого вмешательства.

      Например, дадут кому-то из оппозиционных деятелей к украинской власти нескольких моряков и скажут: "Вот, смотрите, они смогли вернуть моряков домой, а власть – нет",
      – предположил Полозов.

      Кремль будет оценивать ситуацию в динамике и уже тогда принимать те или иные решения, резюмировал адвокат пленных украинцев.

      Как украинские моряки оказались в российском плену?
      25 ноября 2018 года пограничный корабль ФСБ России умышленно протаранил буксир украинских военных моряков. Этот буксир – один из трех украинских военных кораблей, которые законно плыли из порта Одессы в порт Мариуполя.

      После тарана украинские корабли продолжили свой путь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда России открыли стрельбу по украинским судам. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      После обстрела российские пограничники захватили 2 украинских корабля и взяли в плен 24 моряков. Их арестовали и удерживают теперь в московских СИЗО. Все украинские моряки объявили себя военнопленными.

      Что известно о Викторе Медведчуке? Пророссийский политик, экс-нардеп, лидер организации "Украинский выбор", председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Является кумом президента России Владимира Путина. Был переговорщиком в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, а теперь собирается баллотироваться в Верховную Раду. Медведчук является владельцем телеканалов 112 Украина и NewsOne.

      В 2001 году Медведчук заявлял, что в Украине единственной законной и канонической является УПЦ Московского патриархата. Вел пропаганду за присоединение Украины к Таможенному союзу с Россией. Активисты Евромайдана считают, что именно Медведчук – один из заказчиков разбойного нападения на журналистку Татьяну Чорновол. Политик находится под санкциями США за поддержку режима Виктора Януковича.

      Летом 2017 года в оккупированном Крыму Медведчук тайно встречался с Путиным и обсуждал вопросы, содержание которых недоступно широкой общественности.

      Медведчук также известен тем, что в 1980 году был адвокатом писателя-диссидента Василия Стуса и требовал для него самого большого наказания.

      Недавно Генпрокуратура Украины открыла в отношении Медведчука уголовное производство по факту его возможной государственной измены. Все потому, что политик на съезде "Украинского выбора" заявил, что необходимо создать так называемый "автономный регион Донбасс".

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      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ Парламентские выборы 2019 Верховная Рада Виктор Медведчук
      Источник: 24 Канал
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