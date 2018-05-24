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Россия может нанести киберуадар перед финалом ЛЧ: как уберечься от разрушительного вируса

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Россия может нанести киберудар накануне финала Лиги Чемпионов. Об этом предупреждает Служба безопасности Украины. Злоумышленники вероятно используют вирус под названием VPN-Filter.

И его действие будет более разрушительным, чем то, что наделал в прошлом "Петя-А".

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ИТ-специалист 24 канала Ярослав рассказывает о вирусе Petya, который в прошлом году приостановил работу украинских банков, энергетических компаний, интернет-ресурсов и некоторых СМИ. Наш канал тоже пострадал от атаки. Однако, хотя работали только несколько компьютеров, трансляции мы не прекращали. Восстановить сеть удалось лишь через 3 дня.

Прошлый вирус, основная его часть, заходила в фирмы через бухгалтерские программы. Пока не известно откуда этот вирус придет,
– отметил инженер систем ИТ 24 канала Ярослав Лысак.

У ИТ-специалистов свое сарафанное радио, говорит Ярослав. Говорят, что новый вирус будет еще страшнее. Но предупрежден – значит вооружен, и прошлогодний опыт учли.

Россия готова нанести очередной удар в киберпространстве. На этот раз – через устройства, которые раздают интернет. Об этом предупреждает Служба безопасности Украины. Злоумышленники вероятно используют вирус под названием VPN-Filter. Он перехватывает весь трафик пораженного устройства, может блокировать его работу и отслеживать его перемещения. СБУ советует для защиты от вируса обновить программное обеспечение.

В атаках используется вредоносное программное обеспечение, созданное известными хакерскими группировками Российской Федерации. Они происходят или во время украинских государственных праздников или накануне социально значимых событий,
– рассказал сотрудник ситуационного центра кибербезопасности СБУ Матвеев.

В этот раз нанести удар планируют во время финала Лиги Чемпионов. Специалисты американской компании Cisco тоже говорят о российском следе. Потому что код программного обеспечения тот же, что и во время предыдущих кибератак. И даже подсчитали: уже заразили примерно полмиллиона устройств по меньшей мере в 54-х странах мира. Однако главная цель – Украина.

"Сегодня кибервойны – одна из составляющих современных гибридных войн. В комитете разрабатывается огромный первичный закон о киберзащите. Я думаю, мы в этом году выйдем на его принятие. Верю", – заверил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Роман Семенуха.

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Чтобы не подхватить вирус, Роман Семенуха советует не использовать антивирусные программы российского происхождения, не скачивать сторонние программы неустановленных разработчиков и не переходить по подозрительным ссылкам. Больше советов – на сайте киберполиции. Отечественные провайдеры уже предупреждают пользователей о возможном заражении вирусом.

Говорят, массовых обращений в контакт-центры с жалобами на некорректную работу домашних устройств, пока не было. А ИТ-специалисты называют новую кибератаку экзаменом на готовность.

Напомним, ранее сайт 24 Канала сообщал, что Служба безопасности Украины предупреждает о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании накануне финала Лиги Чемпионов.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Новости спорта Лига чемпионов СБУ Информационные технологии Кибербезопасность
Источник: 24 Канал
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