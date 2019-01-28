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      Россия может заявлять что угодно, – Климкин об участии наблюдателей из РФ на выборах в Украине

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      МИД Украины не будет регистрировать российских наблюдателей на президентские выборы
      МИД Украины не будет регистрировать российских наблюдателей на президентские выборы / Фото из открытых источников

      Российские наблюдатели не могут присутствовать на президентских выборах в Украине, которые состоятся 31 марта. Все заявления Кремля о том, что они имеют право отправить своих представителей, дерзкие, ведь Россия – страна-агрессор.

      Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршичеком.

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      "Мы четко сказали, что МИД не будет регистрировать официальных наблюдателей от Российской Федерации на следующие выборы. Это наша политическая позиция. Это свидетельство того, что Россия является государством-агрессором и допустить официально российских наблюдателей в Украину невозможно", – подчеркнул Климкин.

      Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.

      Относительно того, что заявляет Россия, относительно своих прав – она может заявлять все что угодно. Но по определению российских наблюдателей на этих выборах здесь быть не может. В истории ОБСЕ есть соответствующие прецеденты,
      – добавил министр.

      Наблюдателей на выборы могут официально зарегистрировать только два законных органа – МИД и ЦИК. В Министерстве иностранных дел уже свою четкую позицию выразили.

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      Климкин отметил, что надеется на то, что ЦИК не будет регистрировать российских официальных наблюдателей, ведь "это абсолютно неправильно, ни с политической, ни с юридической, ни с моральной точки зрения".

      9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.

      В ответ на это в России заявили, что получили официальное приглашение от ОБСЕ и планируют отправить своих наблюдателей на выборы.


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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 МИД Украины Павел Климкин Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 канал
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