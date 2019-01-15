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      "Россия мстит": Чубаров рассказал о последствиях для крымских адвокатов из-за защиты украинцев

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      Россия мстит крымским адвокатам за защиту украинских граждан, – Чубаров
      Россия мстит крымским адвокатам за защиту украинских граждан, – Чубаров / Фото из открытых источников

      Россия мстит крымским адвокатам за защиту украинских граждан, которых преследуют в аннексированном Крыму. Поэтому последствий следует ожидать всем защитникам, которые входят в "Крымскую центральную коллегию адвокатов".

      Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире Радио "Крым. Реалии" .

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      Так политик отреагировал на намерение министерства юстиции России исключить из состава "Крымской центральной коллегии адвокатов" Эмиля Курбединова.

      Чубаров отмечает, что Россия применяет собственное законодательство в оккупированном Крыму.

      Если говорить о причинах действий, которые делают невозможной деятельность Эмиля Курбединова в качестве защитника политзаключенных украинских граждан, то надо говорить о том, что Россия, как страна-оккупант, мстит каждому из юристов, которые в условиях оккупации решаются защищать украинских граждан,
      – сказал он.

      Глава Меджлиса объяснил, что здесь могут быть значительные последствия не только для Эмиля Курбендинова, но и для других адвокатов, входящих в "Крымскую центральную коллегию адвокатов". Он добавил, что таким образом Кремль пытается осуществлять открытое давление на адвокатов.

      "Как бы они мужественно себя не вели, они будут ограничены в своих действиях", – объяснил Чубаров.

      Напомним, что 6 декабря в оккупированном Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова, который защищал права крымских татар. Защитника задержали работники "Центра противодействия экстремизму". В этот же день вечером адвоката начали судить. Защитника арестовали на 5 суток.

      В чем оккупационная власть обвиняет Эмиля Курбединова?
      Российская оккупационная власть обвиняет его по статье пропаганды или публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики, или атрибутики экстремистских организаций. Все из-за поста Эмиля в Facebook с изображением форума Хизб ут-Тахрир 2013 года в Симферополе. Более того, за этот пост Кубединов уже отбыл административный арест в течение 10 дней в январе 2017 года. Хизб ут-Тахрир – организация, которая считается террористической только в России и Казахстане. Известно, что цель организации – восстановление справедливого исламского образа жизни, исламского государства (халифата) и воплощение в нем исламской системы.

      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Крымские татары
      Источник: 24 Канал
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