"Россия мстит": Чубаров рассказал о последствиях для крымских адвокатов из-за защиты украинцев

Россия мстит крымским адвокатам за защиту украинских граждан, которых преследуют в аннексированном Крыму. Поэтому последствий следует ожидать всем защитникам, которые входят в "Крымскую центральную коллегию адвокатов".

Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире Радио "Крым. Реалии" .

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Так политик отреагировал на намерение министерства юстиции России исключить из состава "Крымской центральной коллегии адвокатов" Эмиля Курбединова.

Чубаров отмечает, что Россия применяет собственное законодательство в оккупированном Крыму.

Если говорить о причинах действий, которые делают невозможной деятельность Эмиля Курбединова в качестве защитника политзаключенных украинских граждан, то надо говорить о том, что Россия, как страна-оккупант, мстит каждому из юристов, которые в условиях оккупации решаются защищать украинских граждан,

– сказал он.

Глава Меджлиса объяснил, что здесь могут быть значительные последствия не только для Эмиля Курбендинова, но и для других адвокатов, входящих в "Крымскую центральную коллегию адвокатов". Он добавил, что таким образом Кремль пытается осуществлять открытое давление на адвокатов.

"Как бы они мужественно себя не вели, они будут ограничены в своих действиях", – объяснил Чубаров.

Напомним, что 6 декабря в оккупированном Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова, который защищал права крымских татар. Защитника задержали работники "Центра противодействия экстремизму". В этот же день вечером адвоката начали судить. Защитника арестовали на 5 суток.

В чем оккупационная власть обвиняет Эмиля Курбединова?

Российская оккупационная власть обвиняет его по статье пропаганды или публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики, или атрибутики экстремистских организаций. Все из-за поста Эмиля в Facebook с изображением форума Хизб ут-Тахрир 2013 года в Симферополе. Более того, за этот пост Кубединов уже отбыл административный арест в течение 10 дней в январе 2017 года. Хизб ут-Тахрир – организация, которая считается террористической только в России и Казахстане. Известно, что цель организации – восстановление справедливого исламского образа жизни, исламского государства (халифата) и воплощение в нем исламской системы.