Россия на Ближнем Востоке: войны, нефть и ядерное оружие

На Ближнем Востоке сконцентрировано 54% мировых запасов нефти. Контролировать этот регион стремятся почти все передовые государства мира. Россия особенно активно ведет экспансию в страны арабского мира.

Зачем Россия ведет войны за политическое влияние, нефтяные месторождения и способствует Ирану в разработке ядерного оружия, которое может представлять угрозу всему региону? Об этом – далее в статье.

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После распада Советского Союза Россия потеряла множество сфер влияния и погрузилась в кризис. Сейчас экономическая ситуация стабилизировалась. Теперь президент Путин всеми силами пытается вернуть РФ утраченный статус сверхдержавы. Делает это методом влияния на страны бывшего СССР и экспансии в другие регионы. Кроме развязывания войн в соседних Украине, Молдове и Грузии, российская армия и бизнес ведут активную деятельность на Ближнем Востоке

Ближний Восток – очень нестабильный регион. Это место, где постоянно идут разрушительные войны, обусловленные религиозными, идеологическими, экономическими и другими спорами. Не последнюю роль в дестабилизации ситуации играет вмешательство Соединенных Штатов и России в дела арабских стран.



Разрушенный войной сирийский город Хомс / Фото erdekesvilag.hu

Целей российской экспансии на Ближний Восток – множество:

Уничтожение радикальных исламских группировок (вроде ИГИЛ и Аль-Каиды), которые могут влиять на мусульманские регионы в России;



Лояльность правительств стран к РФ. Это нужно для того, чтобы удерживать цены на нефть на удобном для себя уровне;



Непосредственная добыча нефти с месторождений;



Найти надежного политического союзника, который лоббировал бы интересы России на Ближнем Востоке и боролся против общих врагов.

Агрессивную военную политику Россия ведет на Ближнем Востоке с 2015 года и с тех пор только наращивает свое присутствие в арабских странах.

Иран

Едва ли не самым влиятельным партнером России на Ближнем Востоке является Иран. Москва – крупнейший экспортер оружия в Иран. Самыми теплыми отношения стран являются в области международных отношений – Россия поддерживает антиамериканскую политику Тегерана. Также РФ, в отличие от Европы, не считает террористическими подконтрольные Ирану группировки "Хезболла" и "ХАМАС".

Эти радикальные исламские группировки являются крайне важным инструментом политического влияния Ирана на страны региона. В 1979 году в Иране произошла исламская революция, которая привела к власти аятоллу Хомейни. Страной стали править богословы.

"ХАМАС" и "Хезболла" – это исламская "революция на экспорт". Эти группировки действуют в интересах Ирана в разных районах Ближнего Востока. Их считают террористами во многих европейских и арабских странах.

Наибольшую поддержку от России Иран получает в своей ядерной программе, которую весь мир пытается сдержать уже не один десяток лет. Еще в далеком 1975 году Западная Германия начала строить в Иране Бушерскую АЭС. Однако, строительство приостановили из-за исламской революции.



Бушерская АЭС / Фото reform.energy

В 1995 году уже российская компания "Атомстройэкспорт" взялась за строительство этой атомной электростанции. Риск заключается в том, что мирный атом очень связан с военным. За счет программы "мирного атома" Иран может производить обогащенный уран для ядерных ракет. Если страна получит соответствующее оборудование, то сможет обрабатывать уран не только в экономических, но и в военных целях.

Международное сообщество пытается сдержать ядерную программу Ирана, однако Россия продолжает ее обслуживать. Например пресловутые зенитно-ракетные комплексы ТОР-1М, из которых сбили украинский "Боинг", продала Ирану Россия в 2006-2007 году, отмечает эксперт из центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик. В отчетных данных четко сказано, что эти ЗРК предназначались для охраны ядерных объектов Ирана.

Отчетные данные по оружию, которое экспортировалось в Иран из России в 1992-2018 годах / Данные Stockholm International Peace Research Institute

По словам политолога, Иран продолжает работать на развитие "мирного атома" несмотря на то, что это не выгодно с экономической точки зрения. Это указывает на то, что Иран целенаправленно работает на разработку ядерного оружия.

Иран – богатый на энергоносители. В мирном атоме нет экономической необходимости, во всяком случае по сравнению со сложностями, с которыми Иран столкнулся на международной арене из-за развития ядерной индустрии. Лидеры США и Израиля со ссылкой на данные разведки доказывали, что иранская индустрия продолжала работать на задачу получения ядерного оружия,

– сказал Москалик в комментарии 24 каналу.

Для сдерживания ядерной программы в 2010 году передовые государства мира ввели санкции против Ирана. Среди стран, которые голосовали за введение ограничений была и Россия. Однако, свою поддержку она не прекратила. В том же году запустили первый реактор Бушерской АЭС и вскоре договорились о строительстве следующих энергоблоков.

После этого Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно высказывало обеспокоенность по поводу того, что Иран продолжал разработку ядерного оружия несмотря на санкции.

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Когда стало понятно, что санкции не работают, в 2015 году США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Иран заключили "ядерную сделку". С Ирана снимались санкции в обмен на контроль ядерной индустрии и вывоз обогащенного урана за границу.

Однако, сделка не остановила Иран. Согласно данным израильской и американской разведок, Тегеран реализует проект "Амадей", целью которого является разработка и испытание ядерных боеголовок. В частности, Израиль опубликовал 100 тысяч документов, связанных с реализацией проекта "Амадей".

После публикации документов Соединенные Штаты вышли из "ядерной сделки", ссылаясь на то, что она реально не работает и не сдерживает Иран в разработке ядерного оружия. Вместе с тем, Штаты самостоятельно ввели санкции против иранских компаний.

Сирия

Единственная страна, с которой Россия имеет постоянный союз на Ближнем Востоке – это Сирия. Теплые отношения с сирийскими властями Москва имеет еще с советских времен.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война, направленная на свержение режима лояльного к России президента Асада. РФ решила вступить в конфликт на стороне правительства. Прежде всего речь идет о деятельности частной военной компании Вагнера и авиации. Цели войны в Сирии определили следующие:

Уничтожение радикальной террористической группировки ИГИЛ, которая имела влияние, в частности, на радикалов Кавказа;



Укрепление власти союзника Асада;



Открытие военной базы в самом сердце региона для дальнейшего создания союзного блока;



Получение контроля над источниками нефти и газа.



Карта гражданской войны в Сирии в 2015 году / Инфографика zen.yandex.ru

Разработка нефтяных скважин на территории других стран – практика не новая. Например, "Роснефть" контролирует газовые месторождения в центральной Сирии. Там находится постоянный воинский контингент, который охраняет отдельные районы.

Однако, самое главное надо знать, что Россия борется за влияние. В перспективе, кроме Ирана и Сирии, РФ может привлечь на свою сторону Ирак. Эта страна ранее была союзником Москвы. Сейчас отношения Ирака с США имеют довольно напряженный характер, а потому страна может так или иначе склоняться к России. Так на Ближнем Востоке может образоваться мощный союзный блок Сирия – Ирак – Иран, который окажет огромное влияние и будет представлять в том числе российские интересы.

Карта гражданской войны в Сирии в 2020 году. Зеленые – повстанцы, красные – подконтрольные правительству территории, желтые – курды, оранжевые – общие территории курдов и Асада / Инфографика из Википедии

Ливия

И хотя логично Ливия принадлежит больше к Северной Африке, страна все равно тесно связана с процессами на Ближнем Востоке.

В 2011 году в Ливии состоялась революция, в ходе которой убили главу государства Муаммара Каддафи. Через три года после выборов началась гражданская война. Поскольку Ливия была одной из главных мировых экспортеров нефти, то война привела к резкому падению добычи и общему росту цен на "черное золото".

Россия вмешалась в конфликт на стороне генерала Хафтара. Россияне поставляют оружие, военных специалистов, ресурсы и даже была информация о присутствии в Ливии военных из ПВК Вагнера. Взамен российские компании получают доступ к нефтяным скважинам.



Генерал Хафтар / Фото: Magharebia

Для России это очень выгодно, ведь так они смогут не только добывать нефть в одной из самых богатых ресурсами стране, но и увеличивать или уменьшать добычу. Такие манипуляции напрямую влияют на цены, которые Россия стремится удерживать на как можно более высоком уровне, чтобы продавать дороже свои ресурсы.

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