Россия начнет таранить корабли НАТО, если они войдут в Азовское море, - посол РФ

Военные корабли НАТО не смогут зайти в воды Азовского моря, даже если будет решение отправить их туда. Россия не даст на это разрешения, и не отрицает, что может применить агрессию к ним.

Об этом заявил посол России в Евросоюзе Владимир Чижов в интервью Euractiv.

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Ну, теоретически они могут зайти, для дружеского визита, с согласия России и Украины. Но вряд ли Россия даст свое согласие на такой визит. Они не пройдут в любом случае,

– сказал дипломат.

Отвечая на вопрос, означают ли его слова, что россияне будут таранить корабли НАТО, как это было с украинскими, он заявил, что могут, но "это будет зависеть от их поведения".

"Но я уверен, что в НАТО не настолько глупы, чтобы принимать такие опасные, рискованные меры", - добавил Чижов.

Кроме того, российский посол прокомментировал призыв Президента Украины Петра Порошенко к НАТО направить свои корабли на Азов.

"Он может пригласить туда хоть воздушные силы Марса и Венеры разом, но это вряд ли будет иметь какое-то значение", – подытожил посол.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко выразил надежду, что страны-члены НАТО "готовы переместить военно-морские корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность".

В самом НАТО заявили, что Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, поэтому дали Украине понять, что не направят новые корабли в Азовское море.

Почему Украина ввела военное положение?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.