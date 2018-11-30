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      Россия начнет таранить корабли НАТО, если они войдут в Азовское море, - посол РФ

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      В Россия заявили, что не допустят, чтобы корабли НАТО зашли в Азов
      В Россия заявили, что не допустят, чтобы корабли НАТО зашли в Азов / Фото из открытых источников

      Военные корабли НАТО не смогут зайти в воды Азовского моря, даже если будет решение отправить их туда. Россия не даст на это разрешения, и не отрицает, что может применить агрессию к ним.

      Об этом заявил посол России в Евросоюзе Владимир Чижов в интервью Euractiv.

       

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      Ну, теоретически они могут зайти, для дружеского визита, с согласия России и Украины. Но вряд ли Россия даст свое согласие на такой визит. Они не пройдут в любом случае,
      – сказал дипломат.

      Отвечая на вопрос, означают ли его слова, что россияне будут таранить корабли НАТО, как это было с украинскими, он заявил, что могут, но "это будет зависеть от их поведения".

      "Но я уверен, что в НАТО не настолько глупы, чтобы принимать такие опасные, рискованные меры", - добавил Чижов.

      Кроме того, российский посол прокомментировал призыв Президента Украины Петра Порошенко к НАТО направить свои корабли на Азов.

      "Он может пригласить туда хоть воздушные силы Марса и Венеры разом, но это вряд ли будет иметь какое-то значение", – подытожил посол.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко выразил надежду, что страны-члены НАТО "готовы переместить военно-морские корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность".

      В самом НАТО заявили, что Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, поэтому дали Украине понять, что не направят новые корабли в Азовское море.

      Почему Украина ввела военное положение?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

       

       

      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Петр Порошенко Водный транспорт НАТО
      Источник: 24 Канал
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