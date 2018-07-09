Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон указал на прямую причастность России к новому отравлению нервно-паралитическим веществом в британском Эймсбери.

4 июля стало известно о новом случае отравления "Новичком". В британском городке Эймсбери, недалеко от Солсбери этой веществом отравились два человека – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Доун Стерджеcc.

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8 июля женщина умерла в больнице.

Глава Минобороны Великобритании откровенно обвинил Россию в причастности к смерти 44-летней женщины, сообщает Reuters.

9 июля в парламенте его спросили об угрозе, с которой столкнулись люди в Британии после смерти Доун Стерджеcc, которая была отравлена ​​"Новичком".

Простая реальность заключается в том, что Россия напала на британскую землю, которая видела смерть британского гражданина ... Я думаю, что мир объединится с нами, осудив этот акт,

– подчеркнул министр.