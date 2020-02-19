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      Россия напечатает деньги для режима Мадуро в Венесуэле: кто за это заплатит

      - Читати новину українською
      Россия напечатает деньги для Венесуэлы / AP

      Российская компания "Гознак" напечатает 300 миллионов боливаров для Венесуэлы общим номиналом около 143 миллионов долларов. Правительство Николаса Мадуро обратилось к России с этой просьбой. Стоимость заказа составляет 6,8 миллиона евро.

      Контракт предусматривает печать купюр номиналом от 10 тысяч до 50 тысяч боливаров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта между российским "Гознаком" и центральным банком Венесуэлы.

      Интересно: Болтон: Мадуро в мае "купил" поддержку России за 209 миллионов долларов

      Пресс-секретарь "Гознака" отказался комментировать заказ. Запросы, отправленные журналистами в пресс-службу Центрального банка Венесуэлы, остались без ответа.

      Что происходит в Венесуэле

      В Венесуэле время от времени происходят массовые протесты против политики Николаса Мадуро, которые начались в конце января 2019 года. Тогда тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки.

      За 6 лет на посту президента Николас Мадуро завел страну в глубокий кризис. За 2018 год инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов. Венесуэльцы страдают от недостатка элементарных вещей – еды, медикаментов, средств гигиены. В поисках лучшей жизни за последние пять лет выехали более трех миллионов человек.

      Оппозицию в стране возглавляет руководитель парламента Хуан Гуайдо. Национальная ассамблея Венесуэлы провозгласила его временным президентом. Такой шаг признали более 50 стран, включая США, Канаду, Австралию, большинство стран Европы, Украину и ряд государств Латинской Америки.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Курьезные новости Деньги Латинськая Америка Венесуэла
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