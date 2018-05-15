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Россия направила Украине ноту протеста из-за дела в отношении "РИА Новости Украина"

98 Читати новину українською
Из-за обысков в
Из-за обысков в "РИА Новости Украина" Россия направила Украине ноту протеста / Rian.com.ua/

Посольство России направило Министерству иностранных дел Украины ноту протеста относительно уголовного преследования информагентства "РИА Новости Украина".

Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

В своем обращении российские дипломаты требуют "принять все необходимые меры для прекращения насилия над представителями средств массовой информации, немедленного освобождения К. Вышинского, объективного расследования обстоятельств случившегося, наказания виновных в превышении должностных полномочий".

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В Посольстве России также добавили, что узнали об обысках в киевском офисе информагентства и задержании Вышинского из СМИ и от СБУ.

Посольство России обвинило Украину в нарушении международных обязательств, ограничении свободы слова и репрессиях против журналистов.

В очередной раз призвали украинскую сторону воздержаться от дальнейших конфронтационных шагов, которые ведут к деградации отношений между нашими странами и препятствуют восстановлению конструктивного диалога между ними,
– говорится в сообщении Посольства России.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.

Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от РФ.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Теги: Новости Украины Новости политики Обыски в киевском офисе "РИА Новости" Новости России Медиа СМИ МИД Украины
Источник: 24 Канал
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