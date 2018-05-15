Россия направила Украине ноту протеста из-за дела в отношении "РИА Новости Украина"

Посольство России направило Министерству иностранных дел Украины ноту протеста относительно уголовного преследования информагентства "РИА Новости Украина".

Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

В своем обращении российские дипломаты требуют "принять все необходимые меры для прекращения насилия над представителями средств массовой информации, немедленного освобождения К. Вышинского, объективного расследования обстоятельств случившегося, наказания виновных в превышении должностных полномочий".

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В Посольстве России также добавили, что узнали об обысках в киевском офисе информагентства и задержании Вышинского из СМИ и от СБУ.

Посольство России обвинило Украину в нарушении международных обязательств, ограничении свободы слова и репрессиях против журналистов.

В очередной раз призвали украинскую сторону воздержаться от дальнейших конфронтационных шагов, которые ведут к деградации отношений между нашими странами и препятствуют восстановлению конструктивного диалога между ними,

– говорится в сообщении Посольства России.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.



Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от РФ.



Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.