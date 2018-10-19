Россия не будет бойкотировать форум в Саудовской Аравии из-за исчезновения журналиста Хашкаджи

Россия не будет бойкотировать участие в международной конференции по инвестициям, которая пройдет в Саудовской Аравии с 23 по 25 октября, в связи с вероятным убийством саудовского журналиста Джамала Хашкаджи. Зато министры США и ЕС отказались приехать на событие в Эр-Рияд.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также: Майк Помпео прослушал запись убийства саудовского журналиста Джамала Хашкаджи, – ABC News

Почему мы должны портить наши отношения с Саудовской Аравией, не понимая, что там произошло?

– высказался президент России Владимир Путин во время форума "Валдай" 18 октября.

Таким образом, большая делегация российских предпринимателей и по крайней мере один миллиардер посетят инвестиционную инициативу конференцию в Эр-Рияде на следующей неделе.

Зато ряд западных политиков и бизнесменов отказались от посещения форума на фоне новостей об исчезновении и вероятном убийстве саудовского журналиста-оппозиционера Джамала Хашкаджи 2 октября в Стамбуле, отмечает издание. Так, об отказе от поездки в Саудовскую Аравию заявили министр финансов Нидерландов Вопке Хоэкстра, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, глава совета директоров "JPMorgan Chase" Джеймс Даймон, исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи и главный исполнительный директор Credit Suisse Тиджано Тиам.

Такую же позицию озвучил и министр финансов США Стивен Мнучин после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и госсекретарем США Майком Помпео, который 17 октября провел переговоры с руководством Саудовской Аравии и Турции.

Читайте также: К исчезновению журналиста Хашкаджи причастен охранник саудовского принца, – NYT

19 октября, по информации CNN, президент США впервые за время исчезновения Хашкаджи признал, что журналиста могли убить.

Напомним, власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашкаджи: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранилась в iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а затем расчленить" прямо внутри диппредставительства. Сейчас следователи предполагают , что останки его тела все еще могут оставаться на территории Турции.



Кроме того, в прокуратуре Турции в Стамбуле 15 сотрудников консульства Саудовской Аравии предоставляют свои показания в деле исчезновения Джамала Хашкаджи.

Кто такой Джамал Хашкаджи?59-летний саудовский журналист, который работал в том числе медиа-советником принца Турки ибн Фейсала, бывшего главы Службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-посла в Великобритании и США.



В 2017 году Хашкаджи вынужденно покинул родину и переехал в Вашингтон, где стал писать колонки в The Washington Post. В своих материалах журналист выступал с резкой критикой властей Саудовской Аравии.



Журналист таинственно исчез 2 октября. Последний раз его видели возле консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он отправился, чтобы оформить необходимые для бракосочетания документы. Его невеста ждала на улице.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ САУДОВСКОГО ЖУРНАЛИСТА В СТАМБУЛЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ