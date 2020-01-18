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      Россия не дает проводить спасательные операции на море: на агрессора пожаловались

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      Украина и Грузия пожаловались на РФ из-за ситуации на море / bultimes.com

      Украина и Грузия направили совместную жалобу в Международную морскую организацию из-за того, что Россия противоправно препятствует проведению поисково-спасательных операций в Черном и Азовском морях.

      Этот совместный документ уже поддержали делегации стран Евросоюза и США. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании на своей фейсбук-странице.

      Актуально: Военные заминируют участок Азовского моря: подробности

      Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов ИМО на противоправную деятельность Российской Федерации, препятствующую поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе,
      – говорится в сообщении.

      Среди прочего, следует заметить: корабли береговой охраны ФСБ России неоднократно провоцировали украинские силы в Мариупольском районе Азовского моря. Все происходило в вечернее время – после 21 часа. В частности, россияне освещали катера Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения длились по несколько минут.

      Чем занимается международная морская организация?
      Это – специализированное учреждение ООН, деятельность которой направлена ​​на отмену дискриминационных действий, затрагивающих международное торговое судоходство, а также принятие стандартов по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения с судов морской окружающей среды.

      Украина является членом организации с 1994 года.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Украина – Россия Новости Грузии Чорное море Новости Украины Новости политики
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