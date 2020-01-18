Россия не дает проводить спасательные операции на море: на агрессора пожаловались
Украина и Грузия направили совместную жалобу в Международную морскую организацию из-за того, что Россия противоправно препятствует проведению поисково-спасательных операций в Черном и Азовском морях.
Этот совместный документ уже поддержали делегации стран Евросоюза и США. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании на своей фейсбук-странице.
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Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов ИМО на противоправную деятельность Российской Федерации, препятствующую поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе,
– говорится в сообщении.
Среди прочего, следует заметить: корабли береговой охраны ФСБ России неоднократно провоцировали украинские силы в Мариупольском районе Азовского моря. Все происходило в вечернее время – после 21 часа. В частности, россияне освещали катера Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения длились по несколько минут.
Чем занимается международная морская организация?
Это – специализированное учреждение ООН, деятельность которой направлена на отмену дискриминационных действий, затрагивающих международное торговое судоходство, а также принятие стандартов по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения с судов морской окружающей среды.
Украина является членом организации с 1994 года.
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