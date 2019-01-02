Россия не предоставила данные антидопинговой лаборатории: спортсменам светят серьезные запреты

Шестнадцать национальных антидопинговых организаций обратились к Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) с призывом немедленно принять меры за то, что Россия в определенный срок до 31 декабря так и не предоставила данных своей антидопинговой лаборатории.

"Лидеры национальных антидопинговых организаций призывают ВАДА признать тяжесть несоблюдения срока и призывают немедленно рассмотреть этот вопрос и дать рекомендации", – говорится в заявлении этих организаций, передает "Радио Свобода".

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"После более трех лет пересмотров, нерешительности и компромиссов в ответ на худший допинговый скандал в истории спорта настало время засвидетельствовать, что ни одно лицо или государство не имеет исключения из соблюдения Всемирного антидопингового кодекса", – заявили 16 национальных антидопинговых организаций.

Комментируя вероятность продлить срок для России, авторы заявления отмечают: "Важность ситуации не оправдывает предоставление России еще двух недель для выполнения требования".

"В условиях, когда на чаши весов возложена заинтересованность в чистом спорте, ВАДА должна созвать свой комитет по соответствию и пересмотру и рассмотреть этот вопрос без промедлений", – говорится в заявлении.

1 января ВАДА констатировала, что Россия не выполнила требование предоставить международным специалистам доступ к пробам в Московской антидопинговой лаборатории. Как заявил президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Ридли, он "глубоко разочарован" действиями российских чиновников. По его словам, Комитет соответствия и просмотра соберется 14 января, чтобы рассмотреть ситуацию и дать рекомендации о дальнейшем отношении к Российскому антидопинговому агентству.

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ВАДА лишила РУСАДА аккредитации еще в 2015 году после того, как специальный отчет подтвердил широко распространенное и поддержанное российским государством применение допинга в российском спорте и схемы сокрытия этого факта и подмены результатов антидопинговых тестов. В сентябре 2018-го российское агентство условно восстановили в правах – при условии, что Россия до 31 декабря предоставила бы доступ международным специалистам к скрываемым до тех пор данным российской антидопинговой лаборатории. Этот шаг ВАДА вызвал широкую критику в мировых спортивных кругах.

Отказ Москвы предоставить такой доступ может привести к новой потере аккредитации РУСАДА и, как следствие, недопущение российских спортсменов к следующим Олимпийским играм, а также продление запрета российским легкоатлетам участвовать во всех международных соревнованиях.

Еще накануне окончания срока РУСАДА не раз призывала президента России Владимира Путина вмешаться, чтобы обеспечить предоставление доступа к данным. По сообщениям, эти данные официально находятся под арестом Следственного комитета России, который заявляет, что ведет собственное расследование допингового скандала. 21 декабря экспертов ВАДА не допустили в Московскую антидопинговую лабораторию.

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