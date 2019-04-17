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      Россия не признает проигрыш в международном арбитраже по иску "Укрнафты"

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      Россия не признает проигрыш в международном арбитраже по иску "Укрнафты"
      Россия не признает проигрыш в международном арбитраже по иску "Укрнафты" / Фото из открытых источников

      В Министерстве юстиции России заявили, что не признают проигрыш 44,45 миллиона долларов в международном арбитраже ООН по иску "Укрнафты".

      Россия планирует обжаловать решение арбитража и "использовать для этого все законные методы", пишет ТАСС.

      Читайте также: Россия не признает решение суда в Гааге в отношении незаконно захваченных активов в Крыму

      Накануне компания "Укрнафта" отсудила у Российской Федерации более 40 миллионов долларов за "национализированные" заправки в аннексированном Крыму.

      В Министерстве юстиции РФ утверждают, что страна не принимала участия в рассмотрении указанного иска. Кроме того, Россия не признает законности принятого решения, в первую очередь из-за отсутствия у арбитража юрисдикции на рассмотрение этого дела.

      В чем дело? В апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, незаконные вооруженные формирования государства-агрессора захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций ПАО "Укрнафта". Впоследствии в октябре 2014 года ПАО "Укрнафта" сообщило России о нарушении прав. Однако, РФ проигнорировала это сообщение.

      Именно поэтому 3 июня 2015 года ПАО "Укрнафта" передало спор на рассмотрение в арбитражный суд.

      Что известно о ПАО "Укрнафта"?ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Обладает 537 АЗС почти во всех регионах Украины. 50%+1 акция общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – около 42% акций.

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      Теги: Новости Украины Деньги Новости России Украина – Россия Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Укрнафта
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