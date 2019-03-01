Россия не признает решение суда в Гааге в отношении незаконно захваченных активов в Крыму

Министерство юстиции Российской Федерации отказалось признавать решение арбитража по иску "Нафтогаза".

В Минюсте РФ заявили, что у Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз Украины" в России, пишет "ТАСС".

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Россия "не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других в Российской Федерации".

Кроме того, Минюст РФ также заявили о планах принять "все необходимые меры для защиты интересов России".

Постоянная палата третейского суда в Гааге признала, что Россия нарушила соглашение о защите инвестиций в отношении НАК "Нафтогаз Украины". Нарушение заключается в том, что Кремль экспроприировал (принудительно захватил) активы украинской компании и ее дочерних предприятий в Крыму.

Суд в Гааге признал, что Россия незаконно захватила активы Нафтогаза в Крыму: инфографика

Что известно о процессе "Нафтогаза" против России?"Нафтогаз" инициировал арбитражное производство против Российской Федерации в октябре 2016 года, в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации "О содействии и взаимной защите инвестиций", более известной как украинско-русское инвестиционное соглашение. Постоянный третейский суд в Гааге провел слушания по юрисдикции в мае 2018 года. Арбитражное производство против Российской Федерации совместно с материнской компанией инициировали шесть предприятий Группы "Нафтогаз" – ГАО "Черноморнефтегаз", АО "Укртрансгаз", ООО "Ликво", АО "Укргаздобыча", АО "Укртранснафта", ДК "Газ Украины".

Как Россия оккупировала Крым:

– в конце февраля 2014 года на полуостров Россия как со своей территории, так и из крымских баз Черноморского флота РФ перебросила войска (поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками")

– 16 марта на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем;

– 18 марта, опираясь на фальсифицированные результаты крымского "голосования", президент РФ Путин вместе с руководителями оккупационной власти Крыма ("премьер-министром" Аксеновым, "спикером Совета Крыма" Константиновым, "уполномоченным представителем Севастополя" Чалым) подписал закон о включении Крыма в состав России.