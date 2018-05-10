Россия не прошла в финал Евровидения-2018

Участница Евровидения от России Юлия Самойлова с песней I Will not Break по итогам голосования не сумела пробиться в финал песенного конкурса Евровидение-2018, который проходит в португальском Лиссабоне.

Так, Россия во втором полуфинале выступала с самого начала – под шестым номером.

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Однако в итоге номер Самойловой не набрал достаточного количества голосов жюри и зрителей, чтобы пройти в финал.

Выступление Юлии Самойловой с песней I will not Break во втором полуфинале Евровидения-2018: видео

Добавим, что также в финал не пробились Румыния, Сан-Марино, Грузия, Польша, Мальта, Латвия, Черногория.

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Напомним, по итогам второго полуфинала в финале Евровидения-2018 выступят Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Нидерланды.



К слову, их уже там ждут Албания, Чехия, Литва, Израиль, Эстония, Болгария, Австрия, Финляндия, Ирландия, Кипр как финалисты по итогам первого полуфинала, а также Португалия как прошлогодний победитель и Великобритания, Франция, Испания, Италия, Германия как страны-основательницы конкурса.