"Россия не сбавляет темп военной активности": как будет действовать НАТО в условиях пандемии

Министры обороны НАТО на совещании 15 апреля обсудили пандемию COVID-19. Говорилось о том, как Альянсу следует реагировать на ситуацию и какие шаги нужно сделать для поддержки союзников и партнеров.

Об этом после совещания министров обороны стран НАТО, которое проходило в формате видеоконференции 15 апреля, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг, пишет Интерфакс-Украина.

Напомним Военные со всего мира помогают бороться с COVID-19 – смотрите фото и видео

COVID-19 – беспрецедентный вызов для наших государств. Он оказывает глубокое влияние на население и экономику наших стран. Международная система претерпела исторические потрясения, у которых могут быть долгосрочные последствия,

– считает Столтенберг.

Но, несмотря на кризис, страны Альянса, по мнению генсека, продемонстрировали устойчивость и сплоченность, а вооруженные силы в противостоянии распространению коронавируса помогают гражданским всеми возможными ресурсами.

Как военные НАТО помогают бороться с коронавирусом

Военные НАТО в Европе осуществили более 100 воздушных миссий по перевозке медиков и медсредств.

Помогали строить 25 полевых госпиталей.

Обеспечили более 25 000 дополнительных койкомест.

Более 4000 военных из состава медицинских служб участвуют в поддержании гражданских усилий.

Оборона в условиях пандемии важна даже больше, чем раньше

Вызовы в сфере безопасности не исчезли из-за пандемии, считает Столтенберг: "Наоборот, потенциальные противники будут пытаться использовать ситуацию для продвижения своих интересов".

Могут набраться смелости террористические группировки. Ситуация в Афганистане и Ираке и дальше нестабильна. И мы видим, что Россия не сбавляет темп военной активности,

– отметил генсек НАТО.

И добавил, что военных Альянса будут защищать от коронавируса, и вместе с этим не будут забывать о защите от военных угроз: "Наша оперативная готовность – незыблемая, наши силы сохраняют бдительность и возможность реагировать на любую угрозу".

О выводах и противодействие дезинформации

Столтенберг сообщил, что на совещании обсудили " важность противодействия дезинформации со стороны как государственных, так и негосударственных субъектов, которые пытаются посеять раскол в НАТО и Европе и подорвать наши демократии".

Поэтому в Альянсе готовятся к долгосрочным последствиям пандемии. И хотя она еще продолжается и выводы делать рано, по итогам совещания министры обороны стран НАТО согласовали ряд рекомендаций, направленных на укрепление Альянса и основанных на уроках кризиса из-за COVID-19.

Сколько украинцев поддерживают интеграцию с ЕС и вступление в НАТО – читайте в материале 24 канала.