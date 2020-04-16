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      "Россия не сбавляет темп военной активности": как будет действовать НАТО в условиях пандемии

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      Пандемию коронавируса обсудили министры обороны стран НАТО / АР

      Министры обороны НАТО на совещании 15 апреля обсудили пандемию COVID-19. Говорилось о том, как Альянсу следует реагировать на ситуацию и какие шаги нужно сделать для поддержки союзников и партнеров.

      Об этом после совещания министров обороны стран НАТО, которое проходило в формате видеоконференции 15 апреля, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг, пишет Интерфакс-Украина. 

      Напомним Военные со всего мира помогают бороться с COVID-19 – смотрите фото и видео

      COVID-19 – беспрецедентный вызов для наших государств. Он оказывает глубокое влияние на население и экономику наших стран. Международная система претерпела исторические потрясения, у которых могут быть долгосрочные последствия,
      – считает Столтенберг.

      Но, несмотря на кризис, страны Альянса, по мнению генсека, продемонстрировали устойчивость и сплоченность, а вооруженные силы в противостоянии распространению коронавируса помогают гражданским всеми возможными ресурсами.

      Как военные НАТО помогают бороться с коронавирусом

      • Военные НАТО в Европе осуществили более 100 воздушных миссий по перевозке медиков и медсредств.
      • Помогали строить 25 полевых госпиталей.
      • Обеспечили более 25 000 дополнительных койкомест.
      • Более 4000 военных из состава медицинских служб участвуют в поддержании гражданских усилий.

      Оборона в условиях пандемии важна даже больше, чем раньше

      Вызовы в сфере безопасности не исчезли из-за пандемии, считает Столтенберг: "Наоборот, потенциальные противники будут пытаться использовать ситуацию для продвижения своих интересов".

      Могут набраться смелости террористические группировки. Ситуация в Афганистане и Ираке и дальше нестабильна. И мы видим, что Россия не сбавляет темп военной активности, 
      – отметил генсек НАТО.

      И добавил, что военных Альянса будут защищать от коронавируса, и вместе с этим не будут забывать о защите от военных угроз: "Наша оперативная готовность – незыблемая, наши силы сохраняют бдительность и возможность реагировать на любую угрозу".

      О выводах и противодействие дезинформации

      Столтенберг сообщил, что на совещании обсудили "важность противодействия дезинформации со стороны как государственных, так и негосударственных субъектов, которые пытаются посеять раскол в НАТО и Европе и подорвать наши демократии".

      Поэтому в Альянсе готовятся к долгосрочным последствиям пандемии. И хотя она еще продолжается и выводы делать рано, по итогам совещания министры обороны стран НАТО согласовали ряд рекомендаций, направленных на укрепление Альянса и основанных на уроках кризиса из-за COVID-19.

      Сколько украинцев поддерживают интеграцию с ЕС и вступление в НАТО – читайте в материале 24 канала.

      коронавирус
      Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Мировой кризис 2020 Афганістан Ирак Новости России Йенс Столтенберг Коронавирус COVID-19 НАТО Европа
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