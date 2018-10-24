"Россия не скрывает нарушений": в НАТО рассказали о дальнейшей судьбе ядерного арсенала в Европе

Вашингтон планирует выйти из Договора о запрете ракет средней и меньшей дальности из-за нарушения со стороны Кремля. Однако государства НАТО не будут увеличивать в Европе ядерного потенциала в ответ на новые ракетные разработки России.

Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг, пишет "Радио Свобода".

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Он отмечает, что Москва не пытается скрывать нарушения ракетных договоренностей.

Наши оценки такие: Россия нарушает договор, она сама подтвердила, заявив, что разрабатывает новые наземные ракеты 9M729. Но я не вижу оснований утверждать, что в ответ на это страны-союзницы будут размещать больше ядерного оружия в Европе,

– заявил руководитель НАТО.

Альянс должен как можно быстрее оценить угрозы, которые эти российские наземные ракеты представляют для безопасности Североатлантического альянса.

"Сейчас НАТО проводит эти анализы. Все страны-члены считают, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности был очень важным, но эффективного договора не может быть, если его придерживается только одна сторона", – пояснил он.

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, во время ближайших встреч с российскими чиновниками советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Впоследствии возможный выход из ядерного договора анонсировал президент США Дональд Трамп.



В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют неуклюже и грубо", поэтому им придется принять меры "военно-технического характера", если США все же примут это решение. Также в Кремле считают, что такой шаг сделал бы мир более опасным.

О каком договоре идет речь?Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американский саммита. Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.