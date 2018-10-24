06:38
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Покращення" в РФ. Наркотический университет
      Вєсті Кремля
      22:32, 24 октября
      Вести.UA. Достижения Ляшко. Поплавский в Кембридже
      Вєсті.UA
      21:41, 24 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      "Россия не скрывает нарушений": в НАТО рассказали о дальнейшей судьбе ядерного арсенала в Европе

      163 Читати новину українською
      НАТО не планирует увеличивать ядерный арсенал в Европе несмотря на действия Москвы, – Столенберг
      НАТО не планирует увеличивать ядерный арсенал в Европе несмотря на действия Москвы, – Столенберг / Фото из открытых источников

      Вашингтон планирует выйти из Договора о запрете ракет средней и меньшей дальности из-за нарушения со стороны Кремля. Однако государства НАТО не будут увеличивать в Европе ядерного потенциала в ответ на новые ракетные разработки России.

      Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг, пишет "Радио Свобода".

      Читайте также: Новая встреча Трампа с Путиным состоится в Париже: известно когда

      Он отмечает, что Москва не пытается скрывать нарушения ракетных договоренностей.

      Наши оценки такие: Россия нарушает договор, она сама подтвердила, заявив, что разрабатывает новые наземные ракеты 9M729. Но я не вижу оснований утверждать, что в ответ на это страны-союзницы будут размещать больше ядерного оружия в Европе,
      – заявил руководитель НАТО.

      Альянс должен как можно быстрее оценить угрозы, которые эти российские наземные ракеты представляют для безопасности Североатлантического альянса.

      "Сейчас НАТО проводит эти анализы. Все страны-члены считают, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности был очень важным, но эффективного договора не может быть, если его придерживается только одна сторона", – пояснил он.

      Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, во время ближайших встреч с российскими чиновниками советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Впоследствии возможный выход из ядерного договора анонсировал президент США Дональд Трамп.

      В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют неуклюже и грубо", поэтому им придется принять меры "военно-технического характера", если США все же примут это решение. Также в Кремле считают, что такой шаг сделал бы мир более опасным.

      О каком договоре идет речь?Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американский саммита. Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.

      сша выходят из ракетного договора с россией: хроника событий
       
      •  
      Теги: Новости политики Новости России Новости США Ядерная безопасность НАТО
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 24 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Массовая рассылка пакетов с взрывчаткой в США: что об этом известно
      сегодня , 01:20 Массовая рассылка пакетов с взрывчаткой в США: что об этом известно
      Наталя Сколоздра
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 24 октября
      сегодня , 00:10 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 24 октября
      Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      24 октября , 16:00 Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      Игра на чувствах: зачем в России провели интервью с погибшой студенткой из керченского коледжа
      24 октября , 23:00 Игра на чувствах: зачем в России провели интервью с погибшой студенткой из керченского коледжа
      Іван Яковина
      Главные новости 24 октября: газ в Украине больше не подорожает, массовая рассылка бомб в США
      24 октября , 22:28 Главные новости 24 октября: газ в Украине больше не подорожает, массовая рассылка бомб в США
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Житель Финляндии заплатит кругленькую сумму за одну загруженную серию
       27 ноября 2016 , 13:57
      КНДР потратила $3,3 млрд на ядерную и ракетную программы
       11 апреля 2013 , 14:04 7
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук