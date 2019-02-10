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      Россия не выдаст тех, кто сбил "Боинг-777", неизвестно, живы ли они , – эксперт

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      Нидерланды ведут с Россией дискуссию об ответственности за сбитый самолет
      Нидерланды ведут с Россией дискуссию об ответственности за сбитый самолет / Фото из открытых источников

      Россия никогда не согласится с выводами расследования в отношении сбитого "Боинга-777". Поэтому любые переговоры между Нидерландами и Россией, что Москва должна нести юридическую ответственность за свою роль в сбивании самолета, ничем не завершатся. Хотя при определенных обстоятельствах Россия может пойти на компромиссы.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринський.

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      Эксперт отмечает: почти пять лет прошло с момента сбивания "Боинга", и Нидерландам надо демонстрировать активность, что касается завершения расследования и привлечения виновных к ответственности. Но на переговорах с Россией максимум, о чем может идти речь – о предоставлении Россией информации, которой не хватает следователям в части перелетов и фиксации разговоров. И возможность пообщаться с конкретными лицами, проживающими в РФ. Впрочем, в ответ Россия потребует всех материалов следствия.

      Россия никогда не выдаст подозреваемых, виновных или свидетелей по делу сбитого "Боинга-777". Путин от своей позиции никогда не откажется. Если он начнет сдавать своих, то его самодержавие сразу пошатнется. Оно держится на том, что "международные нормы – нам не указ",
      – отметил Андрей Вигиринський.

      В то же время эксперт отмечает: справедливость должна восторжествовать. Предстоит суд. Наказание за такие особо тяжкие преступления – пожизненное заключение. Но что касается практического выполнения решения суда, то круг виновных неизвестен, даже то, живы ли они. Но, если они в РФ, их никто не выдаст. Единственное, что иск родных погибших о возмещении морального ущерба приведет к аресту российского имущества за рубежом. Но это затянется надолго.

      Хотя, говорит Вигиринський, если Россия решит, что ей нужны какие-то уступки со стороны Европы, что касается санкций, то может пойти на какие-то компромиссы.

      Что известно о катастрофе MH17?17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой с комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.

      Австралия и Нидерланды считают, что Россия ответственна за сбивание пассажирского самолета, а Москва отвергает причастность к катастрофе. Ранее сообщалось, что семьи погибших обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой добиться от Путина правдивой информации.

      22 января в Гааге представители Нидерландов, Бельгии, Малайзии, Австралии и Украины подписали соглашение о финансировании уголовного преследования виновных в катастрофе малайзийского "Боинга".

      Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что Нидерланды ведут дипломатические дискуссии с Россией относительно своего утверждения, что Москва должна нести юридическую ответственность за свою роль в сбивании пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" над Украиной летом 2014 года.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Владимир Путин Сбитый "Боинг 777"
      Источник: 24 канал
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